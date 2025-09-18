El último sueño hecho trizas de Newell's y por delante un mar de incertidumbre

La Copa Argentina era a lo que se aferraba todo Newell’s para mantener viva la esperanza este año pero ante Belgrano el contexto lo empujó a otro fracaso

Los jugadores de Newell's se van en medio de los insultos de los plateístas, tras la dura derrota ante Belgrano, que fue eliminación en la Copa Argentina.

El hincha de Newell's llegó hasta el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, ilusionado con el triunfo ante Belgrano . Ante tantas amarguras sufridas en los últimos años, jugar por una instancia de cuartos de final de la Copa Argentina bien valía la pena esperanzarse, tanto como los que se quedaron en sus hogares siguiendo el partido a través de la pantalla. Tanta expectativa, tanto sueño, se hicieron trizas en noventa minutos.

Chocaron con la realidad de un plantel al que le falta de todo. Al que nadie le regaló nada para llegar, pero que con lo que tenía no pudo hacer más.

La eliminación de Newell’s de la Copa Argentina, otra vez sin avanzar más allá de los cuartos de final, es el corolario de desaciertos y decisiones erradas de toda clase y a todo nivel. Cristian Fabbiani, que se fue del estadio sin hablar, no tuvo la sagacidad para conformar un equipo que oculte falencias, de las que tiene y muchas, y potencie las virtudes.

Si en anteriores ocasiones, el carácter que le imprimió resultó suficiente, ahora ni siquiera eso. La Lepra pareció desparramada en la cancha, con muy poca elaboración colectiva y sin un trabajo mancomunado en defensa.

La determinación de jugar con dos volantes de recuperación, el uruguayo Martín Fernández y Luca Regiardo, jamás contuvo ni frenó el mejor juego de los volantes de Belgrano. La decisión de poner a dos nueve, Pipa Benedetto y Cocoliso González, parecía que era absolutamente beneficiosa, con la asociación entre ambos y la concreción del Pelado. Pero duró hasta ahí nomas.

Eliminación de Newell's que vino de antes

Estas y otras ideas que le fallaron a Fabbiani. Pero el adiós de la Copa Argentina es de antes. Porque la conformación del plantel, con jugadores de poca categoría, no es responsabilidad suya, más allá de alguna que otra elección de los refuerzos.

Esto que le pasa a Newell’s no es cuestión de un partido, de una táctica o de un jugador. Si no de una política errada, desde las contrataciones hasta el trabajo futbolístico en general.

Fabbiani, al que no le sobra nada en el plantel, antes de empezar la segunda mitad del año se quedó sin Tomás Jacob, con el que había conseguido mediana estabilidad en el medio. Hoy, ninguno logra consolidarse en ese puesto. Y durante el transcurso del semestre perdió a Ángelo Martino. Una pieza importante, cuya ausencia se siente.

Pero enfocarse en lo sucedido durante 90’ en el estadio La Pedrera no admite análisis si no se contextualiza. Hace tiempo que Newell’s no es competitivo en ningún torneo. Por eso, porque avanzó en la Copa Argentina hasta los cuartos de final, siendo siempre superior a los rivales, entusiasmó a todo el pueblo rojinegro. Era una de las pocas cosas que lo mantenía en pie, en otro año repleto de amarguras.

A este equipo no le dio el piné

Pero a Newell’s no le dio la categoría para superar a un conjunto cordobés que también llegaba con dudas de funcionamiento, que está inclusive atrás en el Clausura. Así y todo, superó ampliamente a la Lepra, que no pudo darle a sus hinchas ese festejo tan ansiado.

En consecuencia, hubo una nueva frustración y la sensación de que así es imposible. Lo que está no es suficiente para sobresalir. Y por historia y por prestigio, Newell’s no se merece este presente. Que también es pasado, porque dejó de ser animador de una competencia desde hace más de una década.

Todavía queda el Clausura de la Liga Profesional y la chance de clasificar a los playoffs. Matemáticamente se encuentra cerca del grupo que por el momento está ingresando a la fase final.

Desde el aspecto futbolístico, y especialmente anímico, luego del tremendo golpazo en San Luis, se encuentra a una distancia enorme. Hoy, Newell’s es un mar de incertidumbre sobre su futuro.