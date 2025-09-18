La Capital | Ovación | Newell's

El último sueño hecho trizas de Newell's y por delante un mar de incertidumbre

La Copa Argentina era a lo que se aferraba todo Newell’s para mantener viva la esperanza este año pero ante Belgrano el contexto lo empujó a otro fracaso

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

18 de septiembre 2025 · 06:10hs
Los jugadores de Newells se van en medio de los insultos de los plateístas

Virginia Benedetto

Los jugadores de Newell's se van en medio de los insultos de los plateístas, tras la dura derrota ante Belgrano, que fue eliminación en la Copa Argentina.

El hincha de Newell's llegó hasta el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, ilusionado con el triunfo ante Belgrano. Ante tantas amarguras sufridas en los últimos años, jugar por una instancia de cuartos de final de la Copa Argentina bien valía la pena esperanzarse, tanto como los que se quedaron en sus hogares siguiendo el partido a través de la pantalla. Tanta expectativa, tanto sueño, se hicieron trizas en noventa minutos.

Chocaron con la realidad de un plantel al que le falta de todo. Al que nadie le regaló nada para llegar, pero que con lo que tenía no pudo hacer más.

La eliminación de Newell’s de la Copa Argentina, otra vez sin avanzar más allá de los cuartos de final, es el corolario de desaciertos y decisiones erradas de toda clase y a todo nivel. Cristian Fabbiani, que se fue del estadio sin hablar, no tuvo la sagacidad para conformar un equipo que oculte falencias, de las que tiene y muchas, y potencie las virtudes.

Si en anteriores ocasiones, el carácter que le imprimió resultó suficiente, ahora ni siquiera eso. La Lepra pareció desparramada en la cancha, con muy poca elaboración colectiva y sin un trabajo mancomunado en defensa.

La determinación de jugar con dos volantes de recuperación, el uruguayo Martín Fernández y Luca Regiardo, jamás contuvo ni frenó el mejor juego de los volantes de Belgrano. La decisión de poner a dos nueve, Pipa Benedetto y Cocoliso González, parecía que era absolutamente beneficiosa, con la asociación entre ambos y la concreción del Pelado. Pero duró hasta ahí nomas.

>>Leer más: El podio de Newell's en San Luis

Eliminación de Newell's que vino de antes

Estas y otras ideas que le fallaron a Fabbiani. Pero el adiós de la Copa Argentina es de antes. Porque la conformación del plantel, con jugadores de poca categoría, no es responsabilidad suya, más allá de alguna que otra elección de los refuerzos.

Esto que le pasa a Newell’s no es cuestión de un partido, de una táctica o de un jugador. Si no de una política errada, desde las contrataciones hasta el trabajo futbolístico en general.

Fabbiani, al que no le sobra nada en el plantel, antes de empezar la segunda mitad del año se quedó sin Tomás Jacob, con el que había conseguido mediana estabilidad en el medio. Hoy, ninguno logra consolidarse en ese puesto. Y durante el transcurso del semestre perdió a Ángelo Martino. Una pieza importante, cuya ausencia se siente.

Pero enfocarse en lo sucedido durante 90’ en el estadio La Pedrera no admite análisis si no se contextualiza. Hace tiempo que Newell’s no es competitivo en ningún torneo. Por eso, porque avanzó en la Copa Argentina hasta los cuartos de final, siendo siempre superior a los rivales, entusiasmó a todo el pueblo rojinegro. Era una de las pocas cosas que lo mantenía en pie, en otro año repleto de amarguras.

>>Leer más: El minuto a minuto de Newell's y Belgrano

A este equipo no le dio el piné

Pero a Newell’s no le dio la categoría para superar a un conjunto cordobés que también llegaba con dudas de funcionamiento, que está inclusive atrás en el Clausura. Así y todo, superó ampliamente a la Lepra, que no pudo darle a sus hinchas ese festejo tan ansiado.

En consecuencia, hubo una nueva frustración y la sensación de que así es imposible. Lo que está no es suficiente para sobresalir. Y por historia y por prestigio, Newell’s no se merece este presente. Que también es pasado, porque dejó de ser animador de una competencia desde hace más de una década.

Todavía queda el Clausura de la Liga Profesional y la chance de clasificar a los playoffs. Matemáticamente se encuentra cerca del grupo que por el momento está ingresando a la fase final.

Desde el aspecto futbolístico, y especialmente anímico, luego del tremendo golpazo en San Luis, se encuentra a una distancia enorme. Hoy, Newell’s es un mar de incertidumbre sobre su futuro.

Noticias relacionadas
Una eliminación amarga para el Ogro Fabbiani. Su Newells no dio la talla ante Belgrano y quedó afuera de la Copa Argentina.

A Fabbiani nada le dio rédito: ni el doble 5 inicial, ni el plan original, ni los revulsivos finales

El lamento de Gómez Mattar es el de todo Newells. Fue bien eliminado de la Copa Argentina por Belgrano.

Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Gómez Mattar maniobra. Entró en el complemento en el peor momento de Newells ante Belgrano.

Newell's fue eliminado de la Copa Argentina tras una clara derrota ante Belgrano

Darío Benedetto firma una camiseta de Newells que le dieron los hinchas en la boca de acceso al vestuario. El Pipa será titular.

Copa Argentina: Newell's forma con doble nueve, cuatro abajo y doble cinco para enfrentar a Belgrano

Ver comentarios

Las más leídas

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Newells no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

Lo último

Vialidad Nacional evalúa reparaciones en el puente sobre el río Carcarañá

Vialidad Nacional evalúa reparaciones en el puente sobre el río Carcarañá

Quini 6: el domingo habrá un pozo de casi 6.000 millones de pesos

Quini 6: el domingo habrá un pozo de casi 6.000 millones de pesos

La serie del momento, El verano en que me enamoré, tendrá su película

La serie del momento, "El verano en que me enamoré", tendrá su película

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos que actuaban en Rosario

El Ministerio de Seguridad Nacional lo acusa de ser intermediario entre presos de alto perfil y sus estructuras fuera de la cárcel. Mario Segovia, Ariel Cantero y Pupito Avalle, entre sus contactos.

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos que actuaban en Rosario
Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 
POLICIALES

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Buscan plasmar una gran isla de sombra en el playón del parque España

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Buscan plasmar una gran "isla de sombra" en el playón del parque España

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna
La Ciudad

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

El tiempo en Rosario: jueves con chances de tormentas que siguen hasta el sábado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con chances de tormentas que siguen hasta el sábado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Newells no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

Diputados rechazó los vetos a fondos para universidades y para el Garrahan

Diputados rechazó los vetos a fondos para universidades y para el Garrahan

Ovación
Di María: con la zurda desequilibra y con los hombros se banca casi solo el peso del gol

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Di María: con la zurda desequilibra y con los hombros se banca casi solo el peso del gol

Di María: con la zurda desequilibra y con los hombros se banca casi solo el peso del gol

Di María: con la zurda desequilibra y con los hombros se banca casi solo el peso del gol

Copa Libertadores: Palmeiras golpeó a River en el Monumental

Copa Libertadores: Palmeiras golpeó a River en el Monumental

Newells: tras la dura derrota, el Ogro se fue otra vez sin hacer declaraciones

Newell's: tras la dura derrota, el Ogro se fue otra vez sin hacer declaraciones

Policiales
Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos que actuaban en Rosario
POLICIALES

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos que actuaban en Rosario

Balacera en Pérez: muchacho de 20 años está grave tras recibir un disparo en la cabeza

Balacera en Pérez: muchacho de 20 años está grave tras recibir un disparo en la cabeza

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura

La Ciudad
Quini 6: el domingo habrá un pozo de casi 6.000 millones de pesos
La Ciudad

Quini 6: el domingo habrá un pozo de casi 6.000 millones de pesos

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

El Indec confirmó que la economía cayó en el segundo trimestre
Economía

El Indec confirmó que la economía cayó en el segundo trimestre

Juego clandestino: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad
POLICIALES

Juego clandestino: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados
La Ciudad

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Milei subió al ring a Provincias Unidas: No hay terceras vías en este camino
Política

Milei subió al ring a Provincias Unidas: "No hay terceras vías en este camino"

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de su operación
La Región

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de su operación

Le diagnosticaron cáncer de piel al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro
Información General

Le diagnosticaron cáncer de piel al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro

Israel lanzó la embestida terrestre para tomar el control de Ciudad de Gaza
El Mundo

Israel lanzó la embestida terrestre para tomar el control de Ciudad de Gaza

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína
Policiales

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Chocó contra la estación de bicicletas públicas de Salta y bulevar Oroño
La Ciudad

Chocó contra la estación de bicicletas públicas de Salta y bulevar Oroño

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

El Senado se prepara para discutir el veto de los ATN con Santa Fe en el epicentro
Política

El Senado se prepara para discutir el veto de los ATN con Santa Fe en el epicentro

Rosario vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices
La Ciudad

Rosario vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices

Descalifican pedido de informes sobre fondos para tratamiento de adicciones
POLITICA

Descalifican pedido de informes sobre fondos para tratamiento de adicciones

Piden una nueva prórroga para taxis con más de 10 años de antigüedad

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Piden una nueva prórroga para taxis con más de 10 años de antigüedad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR
La Ciudad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados
Información General

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda
POLICIALES

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación
Economia

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación