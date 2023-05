La novela de Wanda Nara y Mauro Icardi tendría un capítulo dramático

"Me dicen desde el entorno de Wanda que Mauro no dejó que las nenas salgan de Turquía, que ella está desesperada y llora todos los días. Me cuentan que él las está usando para manipularla porque quiere que se quede con él. El punto es que las nenas empezaron el colegio allá y por eso, no deja que Wanda se las traiga a la Argentina", afirmó el panelista de Intrusos (América TV).