Central cumplió con su parte y le hizo el pasillo al campeón Belgrano

El Canalla se formó en la previa y reconoció al Pirata por el título del Apertura. Es el primer caso tras aquel "espaldazo" de Estudiantes en el Gigante.

Los jugadores de Central le hicieron el pasillo de campeón a los de Belgrano.

El torneo Clausura se puso en marcha y Central fue parte del inicio de la competencia. Pero esta presentación en Córdoba tuvo la particularidad de que el Canalla se encontró frente al último campeón del fútbol argentino: Belgrano. Debía haber pasillo y el equipo de Almirón cumplió .

Antes de iniciar el partido, en el momento en que los equipos debían salir al campo de juego, el primero que lo hizo fue Central. Y eso tuvo que ver con el recibimiento acorde que el Pirata se merecía.

El conjunto auriazul se formó de tal manera para realizarle el pasillo al equipo del Ruso Zielinski . Cuando Belgrano caminó hacia el campo de juego lo hizo en medio de las dos filas de futbolistas canallas que allí lo estaban aguardando.

Hasta los suplentes de Central formaron las dos filas y aplaudieron a los futbolistas de Belgrano mientras iban pasando.

De aquel pasillo de Estudiantes a este de Central

La alusión que se hace al tema tiene que ver con lo que ocurrió la última vez que un equipo debió hacerle un pasillo a otro. Uno de ellos era justamente Central, pero el plantel de Estudiantes le dio la espalda, en aquella coronación del Canalla luego de que la Liga Profesional le otorgara el título de campeón de Liga 2025 por haber sido el equipo que más puntos sumó en la tabla anual.

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Lo cierto es que desde ese día el tema del pasillo en el fútbol argentino quedó grabado a fuego. Es que fue una imagen que recorrió el país entero y también gran parte del mundo.

En esta ocasión la cosa fue diferente. A Central le tocó estar del otro lado, del lado del equipo que debía reconocer al campeón y cumplió al pie de la letra.

El saludo de Di María a Zelarayán

Es más, después de la consagración de Belgrano, tras ganarle la final del torneo Apertura a River, el capitán canalla Ángel Di María se comunicó con el Chino Lucas Zelarayán, a quien saludó por el título obtenido.

A Belgrano ya le habían realizado un pasillo. Fue por Copa Argentina, en el partido contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy, pero la sugerencia que hay en el fútbol argentino es que el equipo campeón debe ser reconocido en el primer encuentro en el que haga las veces de local.

Central vino a Córdoba en busca de sus primeros puntos en el Clausura, pero lo primero que hizo fue mostrar respeto hacia su rival y haciéndole el pasillo correspondiente.