"La Forestal": un hito musical de Rosario cumple 40 años

Fue Raúl Granados, cuando hacíamos “El Clan” (programa que emitía Canal 5), el que lo propuso. En una reunión en su oficina, donde también estaba (Enrique) Llopis, Raúl nos recordó que había un texto de Rafael Ielpi que hablaba de La Forestal y nos sugirió que buscáramos ese material. Mientras buscábamos, le preguntamos a Raúl Acosta si había guardado algo y sí, tenía un cassette con una versión del grupo Canto Libre. Casi desistimos de encarar el proyecto porque las canciones eran muy buenas pero no eran del estilo de Llopis, estaban muy bien escritas y compuestas, pero José Luis Bollea las había hecho para aquel legendario grupo vocal e instrumental que fue Canto Libre.

¿Cómo retoman luego la idea?

Granados insistió con otra idea. ¿Por qué no te ponés a componer las canciones, con los textos del Negro (Ielpi) y que den con el estilo de Enrique?, me dijo. Y me puse y compuse diez canciones, además de toda la música incidental que acompañaba los relatos. Dejamos tres canciones de la obra original porque no se adaptaban al relato y fuimos avanzando.

La Forestal con Enrique Llopis en el Monumento Nacional a la Bandera

¿Cómo fueron completando el elenco?

En el 83, se sentía en el aire que soplaban nuevos vientos, el mismo Llopis había vuelto hacía poco de su obligado exilio en España, era inminente la llegada de la democracia. Cuando retomamos la idea, lo llamamos a Emilio Lenski para que haga el personaje del hachero que contaba la historia. Más tarde se sumó Néstor Zapata; él diseñó la puesta en escena, marcó los tiempos e inventó una escenografía con dos mangos y unas telas. Néstor también armó las luces en el escenario para que parezca un monte, dirigió la entradas y salidas y la alternancia en el protagonismo del cantor y del actor.

1ed56e51-b03e-4a42-bb00-59d9615b35d6.jpg De pie, Jorge Cánepa y Enrique Llopis. Sentados, Emilio Lenski y Rafael Ielpi.

¿Cómo fuiste trabajando las canciones? ¿Qué ritmos musicales pensaste que iban bien con los textos?

Fue una tarea difícil componer pensando en el ritmo del relato, pero algo siempre estuvo claro: para contar una historia regional, ocurrida en el norte de Santa Fe, tenía que ser folclore. Todo fue compuesto y pensado para que lo cante Llopis. Compuse chamamé, milonga, los ritmos de 6/8 adaptados a cada escena. Por ejemplo, para cuando se anuncia que llegan los militares, compuse una marcha. Componer todo me llevo dos días y dos noches.

79796202.jpg La obra se presentó durante un mes en el porteño teatro Astral.

¿Es cierto que durante el último ensayo, un día antes del estreno, no te convencía el final?

Sí, así fue. En el último ensayo pasamos la obra y cuando terminó quedé con la sensación de que era flojo el final. Me arrimé a Ielpi, se lo dije y le pedí que intentemos hacer un cierre esperanzado y potente. Rafael lo rehizo en veinte minutos, los bajé a todos del escenario y en media hora compuse otra música. La obra termina con la canción “Crónica de un olvido”, que en el cierre provoca un estallido de aplausos, así que logramos el resultado buscado.

Crónica de un Olvido

¿Por qué te parece que resultó un fenómeno la obra?

Eso fue raro porque, salvo Granados y nosotros, nadie creía en ella. Recuerdo que incluso el administrador de La Comedia suspendió temprano el último ensayo en el escenario porque tenía un asado y llegaba tarde? Confluyeron varias cuestiones para que sea un éxito: el nuevo tiempo político, intérpretes irreemplazables y un gran trabajo de dirección. El espectador se conmovía por los dolores y por las injusticias que cuenta la obra. También ayudaron los músicos extraordinarios, todos rosarinos, y la ayuda inestimable de los medios como La Capital, los canales y las radios de la ciudad que apoyaron el proyecto simplemente porque opinaban que estaba bien hecho.

79802799.jpeg Con el tiempo, el personaje de Emilio Lenski (segundo desde la izquierda) se desdobló y sumó a Hamlet Lima Quintana (izquierda). A su lado, llopis, Zapata y Cánepa.

¿Qué notabas que pasaba con el público mientras ejecutaban la obra?

Yo siempre toqué la obra mirando al público. Notaba que el noventa por ciento lagrimeaba y que en varios momentos había aplausos espontáneos. En el final, ya sea con mil personas o en el Monumento a la Bandera con quince mil, todos se paraban para largos aplausos y ovaciones, la gente no podía creer que fuera una historia de aquí nomás. La misma escena se repetía tanto en Rosario y en Buenos Aires como en los pueblos y ciudades del país. Ni que hablar en el norte de Santa Fe, donde transcurría la historia, donde aún estaban las ruinas de La Forestal con esas inmensas chimeneas abandonadas, el mismo abandono que sufrieron los hacheros y sus familias en aquel tiempo.

79802697.jpeg Una de las reposiciones de la obra, en este caso en 1993 en el Monumento a la Bandera.

¿Qué vigencia tiene aún hoy ese texto?

El texto es absolutamente actual por las explotaciones, las injusticias y los sufrimientos a los que son sometidos los trabajadores en el mundo entero. Hay personas encerradas cosiendo pantalones, choferes que no duermen lo suficiente, mineros, empleados y obreros trabajando en negro y todo parece natural. El texto es tan actual como así también lo es el convencimiento de que el tema no se puede arreglar desde un escenario, pero vale denunciarlo.