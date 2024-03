La directora de "Barbie" habló sobre la posibilidad de una secuela

En relación a esto último construyó la chance de una próxima "Barbie": “Si vuelvo a encontrar ese gancho, entonces estaremos bien. Pero si no encuentro ese gancho, entonces no habrá película. Esta película fue algo que hice con muchísimo amor. Y amo muchísimo ese mundo que construimos y a todos los que actuaron en ese film. Entonces la idea de volver a trabajar con ese grupo, es algo muy emocionante”, aseveró Gerwig.



La buena relación con el elenco es algo que quedó de manifiesto dentro y fuera de la pantalla. La protagonista, Margot Robbie, además fue coproductora del filme junto a Greta, y fueron las líderes del proyecto. Es por esto que, aunque quedaron ambas afuera de las nominaciones a los Oscar por sus labores como actriz y directora, son candidatas a llevarse la estatuilla más preciada: Mejor Película.



En este sentido, Ryan Gosling, que interpreta a Ken y sí recibió una nominación en la categoría Mejor Actor de Reparto, mostró su disconformidad con el hecho de que ninguna de sus colegas haya sido reconocida por la Academia en su labor: "No hay Ken sin Barbie, y no hay película de ‘Barbie’ sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada", expresó el actor.