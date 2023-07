La Bomba tucumana contra María Becerra, Tini, y Karina: "Ellas no cantan cumbia" La cantante tuvo una serie de polémicas apariciones mediáticas donde tomó una posición crítica con otras artistas. 5 de julio 2023 · 11:39hs

La Bomba tucumana se posicionó contra sus colegas: "Soy la única cantante de cumbia".

Gladys la Bomba tucumana reapareció en los medios y dio que hablar. Primero, en diálogo con el móvil de “Implacables”, apuntó contra algunas de sus colegas y afirmó que María Becerra, Tini Stoessel, Ángela Leiva y Karina no hacen cumbia. Después, pasó por “LAM” y recordó el tenso momento que vivió con Morena Rial.

Cuando le preguntaron por los artistas contemporáneos, Gladys aseguró: “Me gustan pero me parece que es todo igual. A veces no sé quién es la persona: si es Tini o si es María Becerra o si es la otra. Yo soy cantante, tengo oído de músico y me suena todo igual”, declaró.

La “Bomba” llevó la idea un poco más lejos y lanzó: “Está bien que esté todo inventado, pero me gusta más la autenticidad, que yo no haga lo mismo que la otra. Porque yo soy cantante de cumbia, creo que soy la única cantante de cumbia”. Ante esta última afirmación, le consultaron si músicas como Ángela Leiva y Karina la “Princesita” no hacían cumbia y Gladys respondió con especificaciones musicales.

“La gente me dirá ‘no, no sos la única’. Pero no cantan cumbia. La gente que sabe de música va a entender que yo canto cumbia. Mi base musical es de cumbia colombiana, la cumbia de antes. Lo que ellas cantan es una cumbia que lleva mucho acordeón, la base de acordeón. Yo tengo mucha base de percusión, bongós, trompetas. ¡Cumbia!”, explicó.

La Bomba Tucumana dijo que las traperas cantan "todas igual" | #implacables Poco después, y ya subida a la polémica, la cantante pasó por “LAM” y se refirió al momento incómodo que vivió hace unos años durante una visita a “Intrusos”. Mientras hablaba de la discriminación que sufría, contó que le decían “sos la mamá de Morena Rial" como insulto, frente al propio Jorge Rial. Días después, Morena le envió una carta documento. En esta oportunidad, Gladys aclaró, respecto del cruce con Jorge: “Él entendió cómo se lo decía. Estaba contándole a él lo que me decían, pero nunca con la intención con la que la gente la tomó. No fue con la intención ni de ofenderla a la nena o a él”. Después, habló del difícil momento emocional que transita, dado que está distanciada de su pareja, quien sufre una enfermedad. Cuando Coti Romero, ex “Gran Hermano” también invitada en piso, dio detalles sobre su reciente separación del “Conejo” Quiroga (vínculo que comenzó en la casa del reality), Gladys se emocionó y las dos se abrazaron. https://twitter.com/elejercitodelam/status/1676397611614437376 Coty se acerca a la Bomba. #LAM pic.twitter.com/piV1biCCam — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) July 5, 2023