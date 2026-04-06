Las Flores Sur sueña con una orquesta para las chicas y los chicos del barrio

En 2024 el Concejo aprobó un proyecto para estudiar la posibilidad de instalar un espacio musical infanto juvenil en el extremo sur de Rosario

Centro Cuidar Nº 3 de Las Flores Sur, donde tienen proyectada la instalación de una orquesta infanto juvenil

Las Flores Sur aún mantiene intacto el sueño de tener su orquesta infanto juvenil . La falta de propuestas culturales vuelve a poner sobre la mesa un proyecto aprobado en el Concejo Municipal en 2024 para estudiar la posibilidad de unir música e instrumentos con el futuro del barrio. A casi dos años de su debate en el Palacio Vasallo, sus impulsores insisten con la necesidad de una iniciativa que contenga a las juventudes.

Laura Daoulatli San Martín es docente del barrio hace 37 años . Camina las calles que primero fueron de tierra y luego vio la llegada del pavimento. Siempre pensó que una orquesta barrial sería de gran ayuda a esta barriada del extremo sur de la ciudad. Pensó cada línea del proyecto hasta que se animó a llevarlo al Concejo Municipal, que ingresó de la mano del edil Mariano Romero.

“ Los niños salen de la escuela y no tienen nada para hacer culturalmente . Las Flores Sur debe tener un pulmón cultural para chicos de 10 a 18 años. El proyecto señala al Centro Cuidar de 5 de Agosto y Guardia Morada como el espacio ideal para la orquesta, porque ese lugar tiene que estar abierto de 8 a 20 y los sábados por la mañana para que los niños y las familias tengan un lugar para una actividad cultural”, contó Daoulatli San Martín a La Capital.

La idea de ubicar la práctica de la orquesta en el Centro Cuidar no es azarosa. Está ubicado en un punto estratégico, justo en el ingreso del barrio. Tiene estacionamiento y cuando el tiempo acompañe los niños y adolescentes podrán tocar al aire libre. “Uno podría pasar y escuchar la música del barrio” , imaginó la docente. Además, la actividad de los más chicos motivaría a los adultos a organizarse en torno al grupo: “Es un empoderamiento barrial, las familias se juntan y buscan que los pibes tengan lo mejor para tocar”, subrayó la profesora.

No se trata sólo de un pasatiempo. “Hay muchos chicos que tendrían un proyecto de vida en torno a los instrumentos y la orquesta”, aseguró Daoulatli San Martín y contó que se ofreció ad honórem para realizar tareas en la futura orquesta.

Las Flores Sur cuenta hoy con un Polideportivo Municipal, un dispensario y cinco instituciones educativas entre escuelas primarias, secundarias, de educación especial y jardín de infantes. También hay dos clubes. Ninguno de ellos abarca una actividad cultural.

El 5 de mayo de 2024 el Concejo Municipal de Rosario aprobó el proyecto que el edil Mariano Romero impulsó para encomendar al Departamento Ejecutivo que estudie la factibilidad de la creación del Coro y Orquesta Infanto Juvenil Barrio Las Flores Sur. El texto estuvo acompañado por más de 750 firmas de vecinos que consiguió la profesora. Sin embargo, a casi dos años de su sanción la orquesta nunca comenzó a sonar en el barrio.

Otra orquesta de barrio

La docente que llevó la iniciativa contó que en el proyecto solicitó una serie de requerimientos e instrumentos mínimos acordes a una orquesta sinfónica. No obstante, Daoulatli San Martín aclaró: “Podríamos empezar con menos, para que empiece a rodar".

El lugar ya está indicado en el Centro Cuidar. Además, para desarrollar la orquesta tal como sucede en barrio Ludueña, en Villa Hortensia o en el Distrito Sur, haría falta iniciar un concurso para sumar docentes especializados en música, instrumentos y canto.

“Este proyecto lo votaron todos a favor, oficialismo y oposición”, recordó la profesora para poner en contexto la importancia de la iniciativa para el barrio Las Flores Sur.

Falta el presupuesto

Por su parte, Mariano Romero, el concejal que gestionó el proyecto, señaló a La Capital “que no hubo avances” de lo aprobado en 2024. Al ser un pedido de estudio de factibilidad —es decir, presupuestar y presentar ante el Concejo qué se necesita para la orquesta— el edil lamentó no tener esos datos “para pelear por su inclusión en el presupuesto del Poder Ejecutivo, porque es una iniciativa muy interesante en términos sociales”.

Romero sostuvo que “se trata de una decisión política” ya que reconoció otras obras que se están llevando a cabo la Municipalidad en Las Flores Sur, pero ninguna relacionada al proyecto que lleva su firma.

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El concejal destacó que una orquesta en Las Flores Sur es importante “por su historia y la trayectoria del barrio y porque existe una demanda real e interesados en la propuesta, más allá de lo económico”.

“Requiere mucho compromiso social y está pensado justamente para la contención social. Y el Centro Cuidar podría estar abierto a contra hora y cuando está cerrado es cuando más se necesita de la contención”, concluyó Romero.