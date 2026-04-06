La Capital | La Ciudad | Orquesta

Las Flores Sur sueña con una orquesta para las chicas y los chicos del barrio

En 2024 el Concejo aprobó un proyecto para estudiar la posibilidad de instalar un espacio musical infanto juvenil en el extremo sur de Rosario

6 de abril 2026 · 06:15hs
Centro Cuidar Nº 3 de Las Flores Sur

Centro Cuidar Nº 3 de Las Flores Sur, donde tienen proyectada la instalación de una orquesta infanto juvenil

Las Flores Sur aún mantiene intacto el sueño de tener su orquesta infanto juvenil. La falta de propuestas culturales vuelve a poner sobre la mesa un proyecto aprobado en el Concejo Municipal en 2024 para estudiar la posibilidad de unir música e instrumentos con el futuro del barrio. A casi dos años de su debate en el Palacio Vasallo, sus impulsores insisten con la necesidad de una iniciativa que contenga a las juventudes.

Laura Daoulatli San Martín es docente del barrio hace 37 años. Camina las calles que primero fueron de tierra y luego vio la llegada del pavimento. Siempre pensó que una orquesta barrial sería de gran ayuda a esta barriada del extremo sur de la ciudad. Pensó cada línea del proyecto hasta que se animó a llevarlo al Concejo Municipal, que ingresó de la mano del edil Mariano Romero.

Los niños salen de la escuela y no tienen nada para hacer culturalmente. Las Flores Sur debe tener un pulmón cultural para chicos de 10 a 18 años. El proyecto señala al Centro Cuidar de 5 de Agosto y Guardia Morada como el espacio ideal para la orquesta, porque ese lugar tiene que estar abierto de 8 a 20 y los sábados por la mañana para que los niños y las familias tengan un lugar para una actividad cultural”, contó Daoulatli San Martín a La Capital.

La idea de ubicar la práctica de la orquesta en el Centro Cuidar no es azarosa. Está ubicado en un punto estratégico, justo en el ingreso del barrio. Tiene estacionamiento y cuando el tiempo acompañe los niños y adolescentes podrán tocar al aire libre. “Uno podría pasar y escuchar la música del barrio”, imaginó la docente. Además, la actividad de los más chicos motivaría a los adultos a organizarse en torno al grupo: “Es un empoderamiento barrial, las familias se juntan y buscan que los pibes tengan lo mejor para tocar”, subrayó la profesora.

No se trata sólo de un pasatiempo. “Hay muchos chicos que tendrían un proyecto de vida en torno a los instrumentos y la orquesta”, aseguró Daoulatli San Martín y contó que se ofreció ad honórem para realizar tareas en la futura orquesta.

Las Flores Sur cuenta hoy con un Polideportivo Municipal, un dispensario y cinco instituciones educativas entre escuelas primarias, secundarias, de educación especial y jardín de infantes. También hay dos clubes. Ninguno de ellos abarca una actividad cultural.

El 5 de mayo de 2024 el Concejo Municipal de Rosario aprobó el proyecto que el edil Mariano Romero impulsó para encomendar al Departamento Ejecutivo que estudie la factibilidad de la creación del Coro y Orquesta Infanto Juvenil Barrio Las Flores Sur. El texto estuvo acompañado por más de 750 firmas de vecinos que consiguió la profesora. Sin embargo, a casi dos años de su sanción la orquesta nunca comenzó a sonar en el barrio.

Otra orquesta de barrio

La docente que llevó la iniciativa contó que en el proyecto solicitó una serie de requerimientos e instrumentos mínimos acordes a una orquesta sinfónica. No obstante, Daoulatli San Martín aclaró: “Podríamos empezar con menos, para que empiece a rodar".

El lugar ya está indicado en el Centro Cuidar. Además, para desarrollar la orquesta tal como sucede en barrio Ludueña, en Villa Hortensia o en el Distrito Sur, haría falta iniciar un concurso para sumar docentes especializados en música, instrumentos y canto.

“Este proyecto lo votaron todos a favor, oficialismo y oposición”, recordó la profesora para poner en contexto la importancia de la iniciativa para el barrio Las Flores Sur.

Falta el presupuesto

Por su parte, Mariano Romero, el concejal que gestionó el proyecto, señaló a La Capital “que no hubo avances” de lo aprobado en 2024. Al ser un pedido de estudio de factibilidad —es decir, presupuestar y presentar ante el Concejo qué se necesita para la orquesta— el edil lamentó no tener esos datos “para pelear por su inclusión en el presupuesto del Poder Ejecutivo, porque es una iniciativa muy interesante en términos sociales”.

Romero sostuvo que “se trata de una decisión política” ya que reconoció otras obras que se están llevando a cabo la Municipalidad en Las Flores Sur, pero ninguna relacionada al proyecto que lleva su firma.

>> Leer más: Una escuela de boxeo donde las mujeres de Las Flores Sur aprenden a defenderse de la violencia

El concejal destacó que una orquesta en Las Flores Sur es importante “por su historia y la trayectoria del barrio y porque existe una demanda real e interesados en la propuesta, más allá de lo económico”.

“Requiere mucho compromiso social y está pensado justamente para la contención social. Y el Centro Cuidar podría estar abierto a contra hora y cuando está cerrado es cuando más se necesita de la contención”, concluyó Romero.

Noticias relacionadas
El Heca, símbolo de la salud pública rosarina.

El municipio reafirmó el sostenimiento de la atención primaria y el control de la salud

Litoral Gas. El gasoducto está compuesto por cañerías de acero de 12 pulgadas.

Litoral Gas proyecta conectar a unos 28 mil nuevos usuarios en 2027

El nuevo centro de salud de la UNR estará ubicado en La Siberia

La UNR suma un centro de salud en La Siberia con foco en estudiantes sin obra social

Las tormentas serán parte del primer tramo del sábado y se espera que el tiempo dé un giro rotundo hacia la tarde.

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Ver comentarios

Las más leídas

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres

Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres

Lo último

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los grandes premios

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los grandes premios

Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

Moris en Rosario: Tenía ganas del salir del caos de Buenos Aires y todas sus problemáticas

Moris en Rosario: "Tenía ganas del salir del caos de Buenos Aires y todas sus problemáticas"

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Del precio total por litro, más del 32% lo componen impuestos nacionales. La Intendencia sostiene que con solo un mes de recaudación se podría refaccionar 5 veces el Monumento a la Bandera
Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Por Lucas Ameriso
Newells fue amo y señor en varios pasajes, sufrió y al final logró su gran festejo de Pascuas

Por Lucas Vitantonio
Ovacion

Newell's fue amo y señor en varios pasajes, sufrió y al final logró su gran festejo de Pascuas

Que la ruta no tape el bosque

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Que la ruta no tape el bosque

Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

Por Nicolás Maggi

Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

Las Flores Sur sueña con una orquesta para las chicas y los chicos del barrio
La Ciudad

Las Flores Sur sueña con una orquesta para las chicas y los chicos del barrio

El municipio reafirmó el sostenimiento de la atención primaria y el control de la salud
La Ciudad

El municipio reafirmó el sostenimiento de la atención primaria y el control de la salud

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres

Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Ovación
De un objetivo a otro: Central despejó un camino y ahora pone toda la atención en otra ruta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

De un objetivo a otro: Central despejó un camino y ahora pone toda la atención en otra ruta

De un objetivo a otro: Central despejó un camino y ahora pone toda la atención en otra ruta

De un objetivo a otro: Central despejó un camino y ahora pone toda la atención en otra ruta

Frank Kudelka: El equipo avanzó en el juego y fue de lo mejor hasta el momento

Frank Kudelka: "El equipo avanzó en el juego y fue de lo mejor hasta el momento"

El inicio del camino al triunfo de Newells fue obra de dos de las apuestas de Frank Kudelka

El inicio del camino al triunfo de Newell's fue obra de dos de las apuestas de Frank Kudelka

Policiales
Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio
Policiales

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Así cayó en Rosario el ladrón de las heladerías: fue rastreado con inteligencia artificial

Así cayó en Rosario el "ladrón de las heladerías": fue rastreado con inteligencia artificial

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

La Ciudad
Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

Por Nicolás Maggi

Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

Las Flores Sur sueña con una orquesta para las chicas y los chicos del barrio

Las Flores Sur sueña con una orquesta para las chicas y los chicos del barrio

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

El municipio reafirmó el sostenimiento de la atención primaria y el control de la salud

El municipio reafirmó el sostenimiento de la atención primaria y el control de la salud

Chabás volvió a tapar los pozos de la ruta 33 y fulminó al gobierno nacional: No existe
La Región

Chabás volvió a tapar los pozos de la ruta 33 y fulminó al gobierno nacional: "No existe"

Bares y bodegones: Arroyito se reinventa como polo gastronómico

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Bares y bodegones: Arroyito se reinventa como polo gastronómico

La UNR suma un centro de salud en La Siberia con foco en estudiantes sin obra social
La Ciudad

La UNR suma un centro de salud en La Siberia con foco en estudiantes sin obra social

Slackline sobre el río Carcarañá: frenaron una práctica sin permiso y con riesgo de accidente
La Región

Slackline sobre el río Carcarañá: frenaron una práctica sin permiso y con riesgo de accidente

Tragedia en San Cristóbal: Muchos chicos están sumergidos en la soledad, con ausencia de representación

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Tragedia en San Cristóbal: "Muchos chicos están sumergidos en la soledad, con ausencia de representación"

La capacidad de compra del salario medido en litros de nafta cayó un 17% entre febrero y marzo
Economía

La capacidad de compra del salario medido en litros de nafta cayó un 17% entre febrero y marzo

Semana Santa: creció el turismo a nivel nacional, pero cayó fuerte el gasto
Economía

Semana Santa: creció el turismo a nivel nacional, pero cayó fuerte el gasto

La movilidad sustentable como visión de futuro que hoy transforma Santa Fe

Por Joaquín Blanco
Opinión

La movilidad sustentable como visión de futuro que hoy transforma Santa Fe

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza
La CiuDAd

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza

El socialismo de la provincia sale a mostrar músculo político

Por Javier Felcaro
Política

El socialismo de la provincia sale a mostrar músculo político

Tragedia en San Cristóbal: Educación capacitará referentes escolares para prevenir el acoso digital

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Tragedia en San Cristóbal: Educación capacitará referentes escolares para prevenir el acoso digital

Cristian Módolo: Si no ponen dinero en el bolsillo de la gente no revertirán la caída del consumo

Por Alvaro Torriglia
Economía

Cristian Módolo: "Si no ponen dinero en el bolsillo de la gente no revertirán la caída del consumo"

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico
La Ciudad

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico

El gobierno, de mal en peor

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

El gobierno, de mal en peor

Taxis: proponen una tarifa dinámica y descuentos ilimitados de acuerdo a la demanda

Por Matías Petisce
La Ciudad

Taxis: proponen una tarifa dinámica y descuentos ilimitados de acuerdo a la demanda

Todo se cura con amor: Miguel Ángel Russo será homenajeado en el Hospital Vilela
La Ciudad

"Todo se cura con amor": Miguel Ángel Russo será homenajeado en el Hospital Vilela

Triste Semana Santa en un jardín maternal: robo, destrozos y se comieron lo que había

Por Gonzalo Santamaría
Policiales

Triste Semana Santa en un jardín maternal: robo, destrozos y se comieron lo que había

A pesar del cambio de temperaturas, Rosario seguirá bajo alerta amarillo por tormentas
La ciudad

A pesar del cambio de temperaturas, Rosario seguirá bajo alerta amarillo por tormentas

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste
Policiales

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

Newells en Santiago del Estero, con Frank Kudelka al frente y una posible variante en el arco
Ovación

Newell's en Santiago del Estero, con Frank Kudelka al frente y una posible variante en el arco