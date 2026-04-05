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El inicio del camino al triunfo de Newell's fue obra de dos de las apuestas de Frank Kudelka

Entre Saúl Salcedo, improvisado de lateral, y Franco García, sorpresivo titular en lugar de Walter Núñez, se gestó el gol que empezó todo de Newell's

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

5 de abril 2026 · 23:38hs
Franco García celebra su primer gol en Newell’s

Leo Vincenti

Franco García celebra su primer gol en Newell’s, que fue el de la apertura en Santiago del Estero. El centro se lo envió Salcedo. 

El gol de Newell’s fue obra de dos de los cinco futbolistas que eligió Frank Kudelka para modificar la formación titular con respecto al once del anterior partido del Apertura: Saúl Salcedo y Franco García. Uno fue el que desbordó por derecha y el otro el responsable de buscar el centro, anticiparse y cruzarla sobre la derecha de Alan Aguerre para el 1 a 0.

Entre ellos dos construyeron la jugada que inicio el camino de la victoria de la Lepra, la primera en condición de visitante.

La inclusión de Salcedo para jugar de marcador de punta derecho no sorprendió, más allá de que no es su puesto. En cambio, resultó llamativo que saliera Walter Núñez, de los mejores de la Lepra, del once para que juegue Franco García.

Las incógnitas de los cambios de Frank Kudelka

De antemano, eran más las dudas que las certezas sobre lo que podían llegar a rendir. Porque Salcedo venía de partidos flojos en su posición natural de zaguero y ahora debía actuar en un lugar incómodo. Y porque García tenía poca participación en el equipo.

>>Leer más: Las lesiones persiguen a los zagueros de Newell's: esta vez le tocó a Bruno Cabrera

Pero desde los primeros minutos se hicieron notar, para bien de Newell’s. A los 9’, una asociación entre los dos le dio la chance al conjunto de Kudelka de ponerse en ventaja. Fue una de las mejores jugadas del conjunto rojinegro, por la concepción y porque la concretó.

Mazzantti la controló ante Mansilla y la tocó hacia adelante por derecha para la proyección de Salcedo. El paraguayo avanzó con determinación, dejó atrás al lateral-volante Diego Barrera y sacó el centro al ras del piso. Los defensores del Ferroviario se quedaron parados, a diferencia de García, que se anticipó y la cruzó de primera, abajo, a la derecha del ex-Newell’s Alan Aguerre.

Un experimento que salió bien y duró poco

El experimento de Salcedo de lateral derecho duró poco rato. Es que pasó a jugar de zaguero derecho ante la salida de Bruno Cabrera por lesión y el ingresó de Jerónimo Gómez Mattar para desempeñarse de marcador de punta.

El paraguayo fue muy poco exigido. Central Córdoba casi ni pisó el área rojinegra.

>>Leer más: Newell's: Kudelka cambió el arquero y hay una sorpresa para enfrentar a Central Córdoba

Con Newell’s dominando el desarrollo y siendo profundo, García tuvo mayor participación que su compañero en el juego. Atacó los espacios con velocidad.

Para la segunda etapa, y ya Newell’s ganando 2-0 por el tanto de Salomón, García pesó menos y Kudelka lo reemplazó por Núñez.

Salcedo se quedó con Newell’s sufriendo en forma innecesaria, a partir de un descuento impensado de Barrera. En lo que le correspondía, el paraguayo bajó su nivel durante esos lapsos en los que hubo desconcierto y en el que recién la Lepra lo liquidó en el descuento, con el tanto de Francisco Scarpeccio tras una salida rápida de Josué Reinatti, la otra gran apuesta en el arco.

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