Cuál es el panorama de los lesionados en Central y a qué jugadores recuperaría Almirón para el debut copero

El DT canalla espera que varios de los ausentes ante Atlético Tucumán puedan estar a disposición para el choque en Arroyito contra Independiente del Valle

Ángel Di María llegará al partido del sábado con casi un mes de distancia con aquellos minutos contra Banfield.

El partido con Atlético Tucumán ya es historia y en Central todos están en modo Copa Libertadores , por eso la gran expectativa es cuántos jugadores podrá recuperar el entrenador Jorge Almirón para el encuentro del próximo jueves, en el Gigante, ante Independiente de Valle de Ecuador, por la primera fecha del Grupo H.

Desde hace casi un año, el gran foco de atención está en Ángel Di María y ahora es entendible que eso se potencie. Para una competencia de tanta relevancia no es lo mismo contar con un jugador del calibre de Fideo que no poder hacerlo.

Pero además de la situación del capitán y máximo referente del Canalla, Almirón espera por la recuperación de otros futbolistas que también tienen su peso propio en el equipo habitualmente titular. Son los casos de Gastón Ávila, Ignacio Ovando y Julián Fernández . Facundo Mallo ya fue descartado por el propio técnico.

El caso de Di María es conocido por todos. Aquella molestia en el aductor izquierdo que sufrió el día previo al clásico es lo que tiene a maltraer desde hace más de un mes. Es que después de eso su presencia en el equipo fue a cuentagotas.

>>Leer más: Central sacó adelante un partido que tiene valor en presente y futuro

OvandoVB Ignacio Ovando vino tocado de su participación con la selección sub-20. El central no estuvo a disposición frente al Decano. Virginia Benedetto / La Capital

Después del partido ante Independiente Rivadavia, los estudios que le realizaron detectaron una pequeña lesión muscular. Es la razón por la cual no había ni siquiera ingresado en Mendoza y por la que se mantuvo al margen para el choque contra Atlético Tucumán. Si venía entrenando de "manera normal", como informó el club hace más de una semana, lo lógico hubiese sido que hubiera estado a disposición. Pero no fue lo que sucedió.

El último de Fideo

Su último partido fue ante Banfield, en el que ingresó a los 15' del complemento. Ese encuentro fue el 14 de marzo, por lo que para el jueves 9 de abril habrá tenido el tiempo suficiente como para haberse recuperado, salvo que la lesión se le haya agravado algunos días después. Más allá de eso, Almirón es optimista en que lo tendrá para el debut copero y, está de más decirlo, la idea del futbolista es estar sí o sí.

Avila Ávila pudo haber jugador el sábado por la noche, pero Almirón decidió preservarlo para la Copa Libertadores.

Una zaga central en problemas

Donde Central también necesita recuperar jugadores es en la zaga central. Allí, Ovando está con un problema muscular (la habría traído de su participación con la selección sub-20), pero nadie sabe si se trata de un desgarro o una simple molestia. Le quedan pocos días para reponerse.

>>Leer más: Jaminton Campaz volvió entonado de la selección y solo no fue la figura por los goles de Alejo Veliz

Mientras, Ávila podría haber jugado frente a Atlético Tucumán, pero el cuerpo técnico optó por darle algunos días más de recuperación por esa molestia en la zona del tendón de Aquiles. Almirón lo cuenta como seguro.

Mallo Facundo Mallo volvió a jugar ante Independiente Rivadavia, pero volvió a sufrir una lesión muscular. Marcelo Bustamante / La Capital

El técnico también es optimista con Julián Fernández, de quien dijo que este domingo ya se sumaba al grupo, pero la inactividad que arrastra el volante ofensivo es importante (su última actuación fue también contra Banfield) producto de una molestia en la planta del pie.

A quien no hay que esperar en absoluto es a Mallo. El uruguayo volvió a sufrir una lesión muscular después de lo que fue su regreso a la canchas, en el partido en Mendoza, y por eso se perderá el debut del Canalla en la Copa Libertadores.