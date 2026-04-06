Futsal de AFA: Central sumó un punto ante Deportivo Merlo en el campeonato de Primera C

En el torneo de Primera C de AFA de Futsal, Central empató 1 a 1 frente a Deportivo Merlo y se recuperó de la derrota en el debut.

Central se presentó por segunda vez en el año en el campeonato de Primera C de Futsal de AFA . Y luego de perder en su debut contra Deportivo Morón por 2 a 0 en condición de visitante, igualó 1 a 1 frente a Deportivo Merlo, en el Mega Estadio 4 de Junio de Puerto San Martín donde hizo de local.

El tanto del equipo dirigido por Silvio Adrián Garcia lo hizo Facundo del Rey. Los canallas salieron con esta formación inicial: Federico Carrizo (arquero), Juan Andrés Acosta Torres, Gerardo Daniel Batistoni, Valentín Novoa y Gerónimo Gallo.

El próximo compromiso de los auriazules será frente a Villa Modelo fuera de Rosario.

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Notable triunfo de la 3ª de Central en el Futsal de AFA

Por otra parte, la tercera división de Central venció por 3 a 0 a Deportivo Merlo. Los goles del equipo que orienta Flavio Capillo fueron obra de Santiago Ferrando (2) y Ángelo Rubulotta. En la primera fecha la 3ª auriazul había igualado 2 a 2 frente a Deportivo Morón en Buenos Aires (Francisco Pierantoni y Rubulotta).