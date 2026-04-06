Liga Federal de Básquet: Náutico sufrió otra derrota y no puede salir del fondo

En su quinta presentación en la Liga Federal de Básquet, los chicos de Náutico cayeron por 72 a 64 ante Argentinos de Marcos Juárez.

En la Liga Federal de Básquet, los chicos de Náutico perdieron en el Velasco

Náutico no termina de encontrar el camino en la Liga Federal de Básquet . En su quinta presentación en este campeonato perdió por 72 a 64 contra Argentino de Marcos Juárez en la continuidad de la Zona B de la Conferencia Litoral. Ahora los de la Ribera tienen un récord de 1-4 y ocupan el último puesto.

En el local se destacaron Juan Pablo Stegmayer con 15 puntos, Facundo Castro (14) y Gonzalo Garrofé (14). Mientras que en el equipo ganador brillaron Maximiliano Dal Dosso (22) y Pedro Boccardo (21).

Los visitantes pudieron encontrar la llave para abrir el marcador entre el cierre del segundo parcial y el inicio del tercero, lo que obligó a Náutico a correr desde atrás para intentar cambiar la historia del partido, algo que no pudo hacer.

La tabla y lo que viene en la Liga Federal de Básquet

Con el resultado de ayer Temperley y Olimpia de Venado Tuerto lideran con récord 3-1 el grupo B de la Conferencia Litoral. Lo siguen Argentino de Marcos Juárez con 3-2; Gimnasia está 2-2; San Martín de Marcos Juárez y Central tienen 2-3; mientras que Náutico cierra con 1-4.

El próximo compromiso de Náutico será el 13 de abril cuando visite Olimpia en Venado Tuerto.

Fuente: Prensa Náutico Avellaneda