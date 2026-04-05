ATE presiona al Banco Nación: quiere para estatales los mismos créditos que recibieron funcionarios libertarios

El gremio convoca a más de mil delegados y afiliados a solicitar préstamos en todo el país con las mismas tasas, montos y plazos que recibieron funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza.

La Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ) impulsa que más de 1.000 delegados de la administración pública y sus afiliados soliciten créditos en el Banco Nación, durante toda esta semana y en todo el país, " con las mismas condiciones que los allegados de La Libertad Avanza" (LLA) ".

Esta medida es impulsada por el gremio luego de las irregularidades que “ podrían escalar en una gran causa de corrupción ” por la entrega de prestamos “preferenciales” a funcionarios, legisladores y militantes oficialistas.

“ No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él . Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos , con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación que tuvieron los funcionarios, diputados y allegados de LLA ”, indicó Rodolfo Aguiar , secretario general de ATE .

En la misma línea, sostuvo que esta medida se definirá en la reunión de Consejo Directivo Nacional que mantendrán el próximo jueves 9 en el Hotel 27 de Junio, perteneciente al sindicato, en el barrio porteño de San Telmo, alrededor de las 12hs., donde estarán presentes las conducciones de las 24 provincias del país .

Asimismo, Aguiar apuntó contra la gestión del presidente Javier Milei y recordó la frase que impulsó, desde su campaña, sobre la desaparición del Estado “para terminar con los privilegios de la casta”: "Son los propios funcionarios y diputados de LLA los que están desesperados por hacer guita con los aportes de todos los contribuyentes”, añadió el gremialista.

“La hipocresía del Gobierno es monumental. ¿Cómo explican la política de austeridad con la toma de estos créditos multimillonarios? Deben existir explicaciones oficiales y debe iniciarse una inmediata investigación en la administración además de realizar las denuncias penales que correspondan. Además, en estos casos puntuales es increíble que para otorgar sumas tan elevadas no se les haya exigido el requisito de estabilidad como ocurriría con cualquier otro ciudadano. Los funcionarios, por despido o por renuncia, se pueden ir en cualquier momento. Un ejemplo lamentable viene de mi propia provincia, como es el caso del Jefe de Gabinete de Capital Humano, Leandro Massaccesi, quien adquirió un crédito hace días y lo acaban de despedir. Se la están llevando toda. Estas prácticas son obscenas y configuran una grave irregularidad. Además se dan en un contexto en el que el acceso a la vivienda para la mayoría de los argentinos se convierte en un drama y es imposible. Es evidente que estamos frente a numerosos enriquecimientos ilícitos”, aseveró.

Para finalizar, remarcó que estos créditos “se encuentran anclados en el ajuste brutal sobre toda la sociedad” y que se otorgaron “sobre el sufrimiento de los comerciantes que tuvieron que bajar sus persianas”, sobre los jubilados “que vieron reducidos sus haberes” y con los trabajadores del sector público y privado porque sus salarios "fueron destrozados”, concluyó Aguiar.

Según la información difundida, al menos 9 funcionarios y legisladores vinculados a La Libertad Avanza accedieron a créditos del Banco Nación por montos que, en conjunto, superan los $2.500 millones.

Entre ellos figuran Felipe Nuñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, con una deuda inicial de $ 373.000.000 (unos u$s 315.000) desde febrero de 2025; y Federico Furiase, ex director del BCRA y actual secretario de Finanzas, con una deuda de $ 367.059.000 (u$s 280.787) desde agosto de 2025.

También aparecen Juan Pablo Carreira (“Juan Doe” en X), director nacional de Comunicación Digital, que tiene un crédito por $ 112.948.000 (u$s 76.417); y Emiliano Mongilardi, director de YPF, por $ 309.507.000 (u$s207.766). Por su parte, los diputados libertarios Alejandro Bongiovanni (de la provincia de Santa Fe), Mariano Campero y Lorena Villaverde mantienen deudas que oscilan entre los $ 230 millones y los $ 279 millones, según los distintos períodos relevados.