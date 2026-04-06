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Liga Femenina de Básquet: Náutico logró un triunfazo en Santiago del Estero y define de local

Náutico venció por 62 a 47 a Quimsa como visitante en el primer playoff de la Liga Femenina de Básquet y tiene dos partidos para cerrar la serie en Rosario

6 de abril 2026 · 13:25hs
Naútico dio un paso adelante en la Liga Femenina de Básquet.

Naútico dio un paso adelante en la Liga Femenina de Básquet.

Naútico comenzó de la mejor forma los playoff de la Liga Femenina de Básquet. Con Sofía González y Milagros Morell como figuras, las dirigidas por Guillermo Carrozzo doblegaron a Quimsa 62-47 en Santiago del Estero y se pusieron 1 a 0. Ahora se medirán en el Velasco el próximo sábado.

En el inicio Leguizamón y Molina adelantaron al local, aunque Náutico reaccionó con la dupla Medrick-González para quedarse con el cuarto 16 a 13. La rotación comenzó a sumar desde el banco con Morella en la visita, mientras que Macció y Della Rosa movieron el score de las Fusionadas. El cierre del pasaje fue con un nuevo triple de Morell para que el conjunto rosarino se vaya al entretiempo arriba 33 a 21.

Aciertos a distancia de Castelnuovo y Boullon ampliaron la distancia, el equipo de Germán Brao contestó rápidamente con Molina y Campos, pero Náutico convirtió con Boullon para marcar el favorable a falta de diez minutos.

Chofa González la sigue rompiendo en la Liga Femenina de Básquet

El dueño de casa intentó con Gramajo y Paoli, pero arrestos de Sofía González y Saez mantuvieron la diferencia. En el epílogo las visitantes lo cerraron con triples de Chofa González para imponerse por 62/47 y poner la serie 1 a 0 a su favor.

Milagros Morell sumó 14 puntos en las ganadoras además de los 18 con 8 asistencias de Sofía González, en las locales 15 de Lorena Campos.

La serie seguirá el sábado en Rosario, donde Quimsa deberá ganar para llevar la llave al tercer juego, si se impone Naútico avanzará de instancia.

Informe y fotos: Prensa Quimsa

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