La Capital | La Ciudad | Salta 2141

Salta 2141: se viene una muestra y subasta de cascos intervenidos por artistas

El próximo miércoles, a las 19.30, se abrirá la exposición que reúne trabajos de Claudia del Río, Román Vitali, Mauro Musante y Fabiana Imola, entre otros

6 de abril 2026 · 15:30hs
Salta 2141: se viene una muestra y subasta de cascos intervenidos por artistas

A poco de cumplir dos años de inaugurado, en el Memorial de Salta 2141 se abrirá este miércoles, a las 19.30, una exposición de 21 cascos intervenidos por reconocidos artistas visuales que serán subastados con fines solidarios. Entre otras, habrá obras de Claudia del Río, Román Vitali, Mauro Musante y Fabiana Imola que se rematarán el próximos viernes, a las 19.

El Espacio Cultural y Educativo de la Memoria y la Música se levantó sobre los cimientos de los edificios colapsados por una explosión de gas el 6 de agosto de 2013. En ese lugar, donde se desarrolló la tragedia que enlutó a la ciudad y se cobró la vida de 22 personas, se inaugurará este miércoles una muestra del proyecto artístico Cascos Solidarios.

De la movida participaron 21 artistas visuales que intervinieron los cascos donados por los Bomberos Voluntarios de Rosario. Las obras se exhibirán desde el miércoles en Salta 2141 y el viernes serán subastadas.

La exposición fue impulsada por la Asociación Civil Salta 2141 y los bomberos voluntarios, con el acompañamiento del Ministerio de Cultura de la provincia.

“Cuando el gobernador Maximiliano Pullaro junto a los familiares de las víctimas habilitó este espacio en agosto de 2024, estableció el compromiso de la provincia en la promoción de infinidad de voces que quisieran recorrerlo”, explicó la ministra de Cultura, Susana Rueda, y agregó que se trata de un espacio para mantener viva la memoria "y para que, en base al recuerdo, construyamos el futuro”.

La muestra

La exposición reúne los trabajos de 21 artistas rosarinos de destacadas trayectorias en distintos ámbitos de las artes visuales y la cultura: Claudia del Río, Román Vitali, Mauro Musante, Cynthia Blaconá, Fabiana Imola, María Blanco, Darío Ares, Dante Taparelli, Daniel García, Manuel Brandazza, Pablo Boffelli, Tomás Gómez Vualá, Alejandra Tavolini, Fabián Rucco, Laura Rippa, Anne Gabillot, Marina Gryciuk, Jorge Molina, Joaquines, Belén Travesaro y Flor Balestra.

Además, el casco número 22 podrá ser intervenido por quienes visiten la muestra, convirtiéndose en una obra colectiva que quedará para el acervo patrimonial de la Asociación Salta 2141.

“Estos cascos de nuestros bomberos, intervenidos por artistas rosarinos, son una expresión del arte como poder para la transformación, de la transmutación, de la resignificación y de la creación, según apuntan quienes concibieron el proyecto. Son esas mismas concepciones las que alientan nuestro trabajo desde el Ministerio de Cultura. Por ello, con el acompañamiento a esta iniciativa, se fortalece el sentido con el que se ha decidido sostener el Memorial”, completó Rueda.

Subasta Solidaria

El viernes 10 de abril, a las 19, en el Memorial de Salta 2141 se realizará la subasta de los cascos intervenidos. La base de cada obra es de $ 300.000 y el porcentaje de lo recaudado por cada una de ellas será del 40% para Bomberos Voluntarios, 40% para la Asociación Civil Salta 2141 y el 20% para el artista.

Desde Cultura se destaca que la subasta es una posibilidad no sólo de colaborar económicamente con la Asociación y Bomberos Voluntarios; sino también, una oportunidad para la adquisición de obras únicas e irrepetibles, propiciando que la causa siga sembrando memoria.

Una forma simbólica de garantizar, fortalecer y redimensionar el pedido de que en la ciudad no vuelva a suceder una tragedia como la de agosto de 2013,

El catálogo online de la exposición ya puede ser consultado en la página web del Ministerio de Cultura de la provincia, así como las bases y condiciones para participar de la subasta.

Noticias relacionadas
Miguel Ángel De Marco, reconocido historiador rosarino. 

A los 86 años, murió el distinguido historiador rosarino Miguel Ángel De Marco

La Escuela de Oficios de la UNR capacitó el año pasado a más de 2 mil personas. 

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración

elecciones en la unr: votan representantes para la conduccion de los centros de estudiantes

Elecciones en la UNR: votan representantes para la conducción de los centros de estudiantes

La primera edición del Outlet del año tuvo como escenario el predio de la ex Rural

Outlet Rosario: la cuarta edición tuvo 140 mil visitantes y hubo ventas por $1.992 millones

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Newells fue amo y señor en varios pasajes, sufrió y al final logró su gran festejo de Pascuas

Newell's fue amo y señor en varios pasajes, sufrió y al final logró su gran festejo de Pascuas

Lo último

Javier Milei se manifestó en contra de la eutanasia y el aborto: qué dijo el presidente

Javier Milei se manifestó en contra de la eutanasia y el aborto: qué dijo el presidente

Residencias médicas en Santa Fe: abren la inscripción con sistema propio tras el retiro de Nación

Residencias médicas en Santa Fe: abren la inscripción con sistema propio tras el retiro de Nación

Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta

Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

En mayo de 2022 Ángel "Chino" Ocampo esperaba a su amante tras salir de un bar, pero la joven había planificado una emboscada para asesinarlo a balazos

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

Por Martín Stoianovich
Escándalo por los créditos hipotecarios a oficialistas: ya hay tres denuncias en la Justicia
Política

Escándalo por los créditos hipotecarios a oficialistas: ya hay tres denuncias en la Justicia

A los 86 años, murió el distinguido historiador rosarino Miguel Ángel De Marco
La Ciudad

A los 86 años, murió el distinguido historiador rosarino Miguel Ángel De Marco

Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta
Policiales

Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta

Elecciones en la UNR: votan representantes para la conducción de los centros de estudiantes

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Elecciones en la UNR: votan representantes para la conducción de los centros de estudiantes

Caja de Jubilaciones: Pullaro firma este martes el acuerdo por parte de la deuda
Economía

Caja de Jubilaciones: Pullaro firma este martes el acuerdo por parte de la deuda

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Newells fue amo y señor en varios pasajes, sufrió y al final logró su gran festejo de Pascuas

Newell's fue amo y señor en varios pasajes, sufrió y al final logró su gran festejo de Pascuas

El inicio del camino al triunfo de Newells fue obra de dos de las apuestas de Frank Kudelka

El inicio del camino al triunfo de Newell's fue obra de dos de las apuestas de Frank Kudelka

Ovación
El insólito caso de Barracas Central: enfrentará a un equipo sin DT y con jugadores sub-20
Ovación

El insólito caso de Barracas Central: enfrentará a un equipo sin DT y con jugadores sub-20

El insólito caso de Barracas Central: enfrentará a un equipo sin DT y con jugadores sub-20

El insólito caso de Barracas Central: enfrentará a un equipo sin DT y con jugadores sub-20

Liga Federal de Básquet: Náutico sufrió otra derrota y no puede salir del fondo

Liga Federal de Básquet: Náutico sufrió otra derrota y no puede salir del fondo

Futsal de AFA: Central sumó un punto ante Deportivo Merlo en el campeonato de Primera C

Futsal de AFA: Central sumó un punto ante Deportivo Merlo en el campeonato de Primera C

Policiales
Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta
Policiales

Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

Amor bandido, engaño y muerte: inició el juicio por el crimen de un joven en el centro de Rosario

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Así cayó en Rosario el ladrón de las heladerías: fue rastreado con inteligencia artificial

Así cayó en Rosario el "ladrón de las heladerías": fue rastreado con inteligencia artificial

La Ciudad
Residencias médicas en Santa Fe: abren la inscripción con sistema propio tras el retiro de Nación
La Ciudad

Residencias médicas en Santa Fe: abren la inscripción con sistema propio tras el retiro de Nación

Barrio Abasto se prepara para una fiesta en la calle este sábado: música en vivo y buffet a precios populares

Barrio Abasto se prepara para una fiesta en la calle este sábado: música en vivo y buffet a precios populares

A los 86 años, murió el distinguido historiador rosarino Miguel Ángel De Marco

A los 86 años, murió el distinguido historiador rosarino Miguel Ángel De Marco

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

El biodiesel baja el precio del gasoil en medio de la disparada del petróleo
Economía

El biodiesel baja el precio del gasoil en medio de la disparada del petróleo

Artemis II llega hoy a la órbita de la Luna: cómo y dónde ver en vivo el histórico sobrevuelo
Información General

Artemis II llega hoy a la órbita de la Luna: cómo y dónde ver en vivo el histórico sobrevuelo

Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

Por Nicolás Maggi

Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los grandes premios
Información General

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los grandes premios

Las Flores Sur sueña con una orquesta para las chicas y los chicos del barrio
La Ciudad

Las Flores Sur sueña con una orquesta para las chicas y los chicos del barrio

El municipio reafirmó el sostenimiento de la atención primaria y el control de la salud
La Ciudad

El municipio reafirmó el sostenimiento de la atención primaria y el control de la salud

San Cristóbal tras la tragedia: No hay fecha para la vuelta a clases
LA REGION

San Cristóbal tras la tragedia: "No hay fecha para la vuelta a clases"

Litoral Gas proyecta conectar a unos 28 mil nuevos usuarios en 2027
La Ciudad

Litoral Gas proyecta conectar a unos 28 mil nuevos usuarios en 2027

Con más desempleo, crece el trabajo en apps: ya supera el millón de personas en Argentina
Información General

Con más desempleo, crece el trabajo en apps: ya supera el millón de personas en Argentina

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio
Policiales

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Cuál es el panorama de los lesionados en Central y a qué jugadores recuperaría Almirón para el debut copero

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cuál es el panorama de los lesionados en Central y a qué jugadores recuperaría Almirón para el debut copero

Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres
La Región

Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana
La Ciudad

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Lácteos Verónica: denuncian vaciamiento y exigen respuestas por los 700 trabajadores sin cobrar
La Región

Lácteos Verónica: denuncian vaciamiento y exigen respuestas por los 700 trabajadores sin cobrar

Otra vez todo vacante en el Quini 6: hay cuatro ganadores santafesinos del Siempre Sale
Información General

Otra vez todo vacante en el Quini 6: hay cuatro ganadores santafesinos del Siempre Sale

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

ATE presiona al Banco Nación: quiere para estatales los mismos créditos que recibieron funcionarios libertarios
Política

ATE presiona al Banco Nación: quiere para estatales los mismos créditos que recibieron funcionarios libertarios

Una influencer se filmó participando del saqueo a un camión de aceite de oliva que volcó en Mendoza

Una influencer se filmó participando del saqueo a un camión de aceite de oliva que volcó en Mendoza

Chabás volvió a tapar los pozos de la ruta 33 y fulminó al gobierno nacional: No existe
La Región

Chabás volvió a tapar los pozos de la ruta 33 y fulminó al gobierno nacional: "No existe"