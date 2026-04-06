Salta 2141: se viene una muestra y subasta de cascos intervenidos por artistas

El próximo miércoles, a las 19.30, se abrirá la exposición que reúne trabajos de Claudia del Río, Román Vitali, Mauro Musante y Fabiana Imola, entre otros

A poco de cumplir dos años de inaugurado, en el Memorial de Salta 2141 se abrirá este miércoles, a las 19.30, una exposición de 21 cascos intervenidos por reconocidos artistas visuales que serán subastados con fines solidario s. Entre otras, habrá obras de Claudia del Río, Román Vitali, Mauro Musante y Fabiana Imola que se rematarán el próximos viernes, a las 19.

El Espacio Cultural y Educativo de la Memoria y la Música se levantó sobre los cimientos de los edificios colapsados por una explosión de gas el 6 de agosto de 2013. En ese lugar, donde se desarrolló la tragedia que enlutó a la ciudad y se cobró la vida de 22 personas, se inaugurará este miércoles una muestra del proyecto artístico Cascos Solidarios.

De la movida participaron 21 artistas visuales que intervinieron los cascos donados por los Bomberos Voluntarios de Rosario . Las obras se exhibirán desde el miércoles en Salta 2141 y el viernes serán subastadas.

La exposición fue impulsada por la Asociación Civil Salta 2141 y los bomberos voluntarios, con el acompañamiento del Ministerio de Cultura de la provincia.

“Cuando el gobernador Maximiliano Pullaro junto a los familiares de las víctimas habilitó este espacio en agosto de 2024, estableció el compromiso de la provincia en la promoción de infinidad de voces que quisieran recorrerlo”, explicó la ministra de Cultura, Susana Rueda, y agregó que se trata de un espacio para mantener viva la memoria "y para que, en base al recuerdo, construyamos el futuro”.

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La muestra

La exposición reúne los trabajos de 21 artistas rosarinos de destacadas trayectorias en distintos ámbitos de las artes visuales y la cultura: Claudia del Río, Román Vitali, Mauro Musante, Cynthia Blaconá, Fabiana Imola, María Blanco, Darío Ares, Dante Taparelli, Daniel García, Manuel Brandazza, Pablo Boffelli, Tomás Gómez Vualá, Alejandra Tavolini, Fabián Rucco, Laura Rippa, Anne Gabillot, Marina Gryciuk, Jorge Molina, Joaquines, Belén Travesaro y Flor Balestra.

Además, el casco número 22 podrá ser intervenido por quienes visiten la muestra, convirtiéndose en una obra colectiva que quedará para el acervo patrimonial de la Asociación Salta 2141.

“Estos cascos de nuestros bomberos, intervenidos por artistas rosarinos, son una expresión del arte como poder para la transformación, de la transmutación, de la resignificación y de la creación, según apuntan quienes concibieron el proyecto. Son esas mismas concepciones las que alientan nuestro trabajo desde el Ministerio de Cultura. Por ello, con el acompañamiento a esta iniciativa, se fortalece el sentido con el que se ha decidido sostener el Memorial”, completó Rueda.

Subasta Solidaria

El viernes 10 de abril, a las 19, en el Memorial de Salta 2141 se realizará la subasta de los cascos intervenidos. La base de cada obra es de $ 300.000 y el porcentaje de lo recaudado por cada una de ellas será del 40% para Bomberos Voluntarios, 40% para la Asociación Civil Salta 2141 y el 20% para el artista.

Desde Cultura se destaca que la subasta es una posibilidad no sólo de colaborar económicamente con la Asociación y Bomberos Voluntarios; sino también, una oportunidad para la adquisición de obras únicas e irrepetibles, propiciando que la causa siga sembrando memoria.

Una forma simbólica de garantizar, fortalecer y redimensionar el pedido de que en la ciudad no vuelva a suceder una tragedia como la de agosto de 2013,

El catálogo online de la exposición ya puede ser consultado en la página web del Ministerio de Cultura de la provincia, así como las bases y condiciones para participar de la subasta.