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Una influencer se filmó participando del saqueo a un camión de aceite de oliva que volcó en Mendoza

Se trata de Julia Grecco, quien publicó el video luego de que el vehículo volcara en la ruta y varias personas se llevaran botellas. "Dale, manoteá", le dijo la joven a su acompañante

5 de abril 2026 · 19:53hs
La joven se filmó saqueando botellas de aceite de oliva.

La joven se filmó saqueando botellas de aceite de oliva.

La influencer Julia Grecco se volvió viral luego de grabarse y publicar, en redes sociales, su participación en el saqueo de un camión que transportaba aceite de oliva y volcó en la ruta 40 en la provincia de Mendoza.

El episodio ocurrió el viernes, al rededor de las 16.30, cuando un camión de origen brasileño que trasladaba aceite de oliva proveniente de Chile volcó tras una mala maniobra en la zona de Luján de Cuyo.

Según trascendió, el conductor trató de evitar el impacto y para eso se desvió hacia la banquina. Sin embargo chocó con el semirremolque a un Volvo que estaba estacionado y cayó sobre uno de sus laterales.

Inmediatamente, gente del lugar se acercó con la intención de llevarse botellas de aceite de oliva que estaban desparramadas por el suelo. El panorama se complicó más cuando la policía intentó impedir este accionar y se produjeron incidentes entre unos y otros.

>>Leer más: El influencer Pablito Castillo llega a Rosario con "La Risa que me Parió", un show para toda la familia

El video

En las imágenes difundidas por Grecco, puede verse a la joven acompañada de un amigo a quien le pide que “manotee” una de las cajas o botellas que los otros conductores y lugareños se llevaban.

“Volcó un camión y tenemos que ir a buscar. A ver qué hay. Dale, moco, manotea”, se escucha decir en el video. Su accionar causó indignación entre sus seguidores y se replicó rápidamente.

mdz

El video subido a las redes termina con la la influencer festejando por las botellas que se llevó junto a su acompañante y le "agradeció" a la provincia: “Nos vamos con aceite de oliva. ¡Gracias Mendoza! Pobre camión igual..."

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