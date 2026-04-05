Así cayó en Rosario el "ladrón de las heladerías": fue rastreado con inteligencia artificial

El sistema Lince permitió seguir sus movimientos, identificar su moto y ubicarlo en la zona oeste. Fue detenido tras un allanamiento

El llamado “ ladrón de las heladerías” creyó que podía moverse sin dejar rastros por Rosario. Sin embargo, el sistema de videovigilancia con inteligencia artificial del gobierno de Santa Fe, conocido como Lince, logró reconstruir cada uno de sus movimientos y permitió su detención tras una investigación que combinó tecnología y trabajo policial.

El caso se inició a partir de una serie de robos cometidos en distintos puntos de la ciudad en un lapso de apenas 12 días. Los hechos ocurrieron en heladerías ubicadas en Jorge Newbery al 9100, Juan José Paso al 7700 y Álvarez Condarco al 1800 bis. A simple vista, los episodios presentaban similitudes, pero fue el análisis sistemático de imágenes lo que permitió confirmar un patrón.

El primer indicio clave fue la repetición de características: el sospechoso utilizaba vestimenta oscura y se desplazaba en una moto de 110 cc color roja. Con esos datos, el sistema Lince comenzó a procesar registros de cámaras públicas y privadas distribuidas en distintos sectores de Rosario.

A partir de allí, la reconstrucción fue minuciosa. Cámara por cámara, la herramienta siguió el recorrido del sospechoso antes y después de cada robo. Detectó sus trayectos por arterias de la zona oeste, registró horarios, giros, detenciones y logró establecer con precisión la secuencia completa de cada hecho: llegada, estacionamiento, ejecución del robo y huida.

Uno de los avances determinantes se produjo cuando el sistema logró identificar parcialmente la patente del rodado. Ese dato permitió cruzar información y reducir las coincidencias posibles hasta determinar el dominio completo de la moto.

Con esa información, la investigación avanzó con rapidez. Se estableció la titularidad del vehículo, se analizó el entorno vinculado y se delimitó una zona geográfica probable en la que se movía el sospechoso.

Finalmente, con los datos aportados por el sistema, la Policía de Investigaciones (PDI) junto a grupos tácticos de la Policía de Santa Fe realizaron un allanamiento en un domicilio de Pasaje Flores al 3500, en la zona oeste de la ciudad. Allí fue detenido un hombre de 43 años, sindicado como autor de los robos.

El detenido está a disposición de la Justicia

Durante el procedimiento se secuestraron elementos relevantes para la causa: una moto Honda Wave, indumentaria utilizada en los hechos, un casco, una réplica de arma de fuego, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Por disposición del fiscal Alejandro Caron, el detenido fue trasladado a sede de la PDI y quedó a disposición de la Justicia. La investigación continúa para determinar si está vinculado a otros hechos delictivos.