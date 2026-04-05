Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

La víctima, de 17 años, fue hallada muerta el 31 de marzo. La causa descartó la hipótesis inicial de suicidio, detuvo a su novio, también menor, y ahora avanza como homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El sospechoso fue detenido en Trenque Lauquen desde donde se tramitó su traslado a Rosario, para quedar alojado en el ex Irar.

Un adolescente fue detenido por el femicidio de su novia de 17 años en Rufino . La novedad conmocionó a la ciudad de 20 mil habitantes ubicada en el extremo sur santafesino donde la muerte de la chica había sido caratulada en un primer momento como suicidio .

La investigación del hecho ocurrido la semana pasada está en manos de la fiscal de Responsabilidad Penal Adolescente Marianela Montemarani. Si bien no trascendieron datos de la víctima ni el victimario, trascendió que éste tiene 17 años y por ende es punible . También se supo que en los últimos días fue trasladado a Rosario para ser alojado hasta que sea imputado por el hecho.

La víctima fue encontrada sin vida el martes 31 de marzo en una vivienda precaria de Eva Perón al 1100 de Rufino . Según la investigación de Montemarani, si bien primero se abrió la causa como suicidio, la escena del hallazgo abrió algunos interrogantes en el personal de la comisaría 3ª de Rufino, la Dirección de Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones (PDI) y del gabinete criminalístico.

Así, se comenzaron a recabar elementos que daban cuenta de un asesinato. Según el portal Sur24, la ausencia del teléfono celular de la chica arrojó algunas dudas que profundizaron la pesquisa para determinar con quién había estado en las últimas horas de su vida. Otros datos citados por ese medio indicaban que el sospechoso no sería oriundo de Rufino y tenía una relación de noviazgo con la víctima.

En ese marco, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se indicó que el crimen se cometió entre las 13 y el 15 del martes y que se investiga como un “homicidio calificado por la relación de pareja y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”.

En ese contexto, teniendo en cuenta que se trata de un hecho que involucra a menores de edad, fueron escasos los datos que trascendieron por parte de los investigadores. Se presume que a partir de la autopsia se logró establecer cómo fue la mecánica del asesinato, pero esos datos no se dieron a conocer. También se supo que la familia de la víctima está al tanto de los avances de la pesquisa.

En cuanto al sospechoso, diversos elementos colectados en la investigación lo vincularon con el hecho. Una vez ubicado en la casa de un familiar en la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, se realizaron allanamientos en cuyo marco fue aprehendido y se secuestraron elementos de interés para la pesquisa.

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Además se solicitó su extradición y en principio quedó alojado en el Centro de Responsabilidad Penal Juvenil (ex Irar) de Rosario a la espera de los siguientes trámites a realizarse en el marco del proceso judicial.