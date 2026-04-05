Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento Nacional a la Bandera

El sábado 11 de abril, frente al Monumento, todo ese recorrido —legal, cultural y afectivo— se condensará en una imagen potente: autos que no son solo fierros, sino relatos rodantes de la gran historia santafesina.

La provincia alcanzó las 100 patentes de vehículos antiguos y clásicos y lo celebra con una muestra inédita en el Monumento a la Bandera . Más de 60 autos, una ley pionera y una trama colectiva que une clubes, Estado e identidad cultural.

El sábado 11 de abril, desde las 15.30 y hasta las 18, la explanada del Monumento Nacional a la Bandera se convertirá en una verdadera cápsula del tiempo. Más de 60 autos antiguos, clásicos y sport —en estado original o restaurados— se ordenarán frente al río para que el público pueda recorrerlos, fotografiarse, conversar con sus propietarios y , sobre todo, comprender por qué esos vehículos son considerados patrimonio cultural de Santa Fe. El encuentro será además el marco simbólico para un hito largamente trabajado: la entrega de la patente número 100 de autos antiguos y clásicos desde la puesta en marcha de la ley provincial que regula su circulación.

Rosario fue elegida como sede del festejo no solo por su peso simbólico, sino también por su protagonismo histórico dentro del entramado de clubes que impulsaron la norma junto a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). En ese marco, el Multimedios La Capital será el principal auspiciante de la exhibición, acompañando un evento de fuerte valor cultural, patrimonial y ciudadano que dialoga con la historia de la provincia y con una tradición automovilística que el decano de la prensa argentina siguió, contó y documentó a lo largo de generaciones.

La cifra —100 autos patentados en 2025— puede parecer modesta en relación con el parque automotor general. Sin embargo, para quienes conocen el derrotero de esta ley, el número es la confirmación de un proceso largo, complejo y profundamente colectivo. Un recorrido que comenzó hace más de una década y atravesó cuatro gestiones provinciales hasta convertirse en una política pública activa y concreta. “En algunos casos los hijos de los propietarios recibirán la patente con sus padres, quienes iniciaron esta lucha de más de 40 años. Será emocionante”, resaltó Caturelli.

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–¿Cómo se llega a la patente número 100?

–El recorrido fue largo y con altibajos. Hace unos diez años conformamos una mesa de trabajo con un par de clubes, todos legalmente constituidos y con personería jurídica, de sur a norte de la provincia: Firmat, Casilda, Rosario, Santa Fe, Esperanza, Rafaela y San Guillermo. Empezamos a reunirnos por problemáticas comunes. Poder circular era la principal. También la autorización de tráiler, un calendario de actividades, compartir logros y desafíos. Así fuimos construyendo confianza, armando una hoja de ruta y sumando clubes. En ese proceso se fue consolidando algo más que una agenda técnica. Los encuentros, que con el tiempo se volvieron itinerantes y rotativos —una reunión en cada club— fortalecieron la identidad común, equilibraron el territorio y dieron visibilidad a un colectivo que hasta entonces funcionaba de manera dispersa.

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–¿Esa dinámica roforzó la relación entre los clubes?

–Si, después nos dimos cuenta de que todos teníamos actividades solidarias en nuestras localidades y casi todos, una sede social. Empezamos a viajar juntos a actividades fuera de la provincia y así nos hermanamos”, recordó. La ley que hoy permite patentar y hacer circular autos antiguos en Santa Fe atravesó cuatro gobiernos. Fue promulgada durante la gestión de Antonio Bonfatti, reglamentada bajo el mandato de Miguel Lifschitz, transitó un impasse prolongado y finalmente tomó impulso definitivo con funcionarios de la actual gestión de Maximiliano Pullaro. No sé si hay otro antecedente legislativo así, pero acá estamos hoy disfrutando esa realidad.

–¿Qué hicieron mientras tanto?

–Aunamos criterios sobre la ley. Pensábamos en una reglamentación posible y nos planteábamos ser los primeros a nivel nacional. Porque lo que existía hasta ese momento eran ordenanzas municipales o comunales, con alcance limitado a la circulación dentro del distrito y sin verificaciones técnicas: se otorgaban así nomás. Entonces nos apremiaba resolver el tema y darle una solución definitiva, con otra escala. Mientras tanto, la comisión siguió consolidándose puertas adentro. También comíamos muchos asados. En ese recorrido se armó un esquema de reuniones que todavía hoy sigue vigente, con encuentros rotativos en cada club. A ese funcionamiento luego se sumó la APSV cuando comenzaron las reuniones formales de la comisión de la ley. Una reunión en cada club, rotando y equilibrando el territorio. Eso nos dio visibilidad y cohesión.

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–¿Esas reuniones dispararon más ideas?

–Ese mismo trabajo colectivo permitió avanzar en otras iniciativas vinculadas a la memoria del automovilismo santafesino. Entre ellas, el impulso para renombrar rutas provinciales con nombres de corredores históricos y realizar reconocimientos en vida a pilotos y referentes del deporte motor. Especialmente el acompañamiento de Vialidad Provincial, que escuchó los planteos y concretó la colocación de la cartelería en rutas con esos nombres.

–¿Por qué la ley es única y santafesina?

–Fue la discusión más compleja. Llevó mucho tiempo aunar criterios hacia adentro de los clubes y con la APSV. Pero la ley tiene cosas interesantísimas. Primero, es clara. No tiene tanto palabrerío que permita interpretaciones y define cuatro categorías. La norma contempla vehículos con una antigüedad mínima de 30 años desde su fecha de fabricación; vehículos antiguos de colección cuyas piezas constitutivas correspondan al período de producción original (con excepción de partes fungibles); vehículos de interés especial por haber pertenecido a personalidades relevantes o haber participado en acontecimientos históricos o deportivos; y baquets o réplicas de vehículos antiguos, deportivos, sport o de serie, y otros casos de escasez manifiesta o circunstancias sobresalientes.

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–¿Quién determina que se cumplan esas condiciones?

–Ahí aparece otra clave, la figura del verificador idóneo propuesto por cada club, un entendido en autos viejos, de colección, el tradicional y viejo mecánico y creo que la posibilidad de que sean incorporados a un registro provincial los pone a los autos en clave de tesoros al resguardo. Lo que la ley excluye también es determinante para entender su espíritu. Los autos modificados no entran.

–¿Por qué razón?

–“Es una ley que rescata el valor patrimonial provincial, el valor familiar, la herencia de generación en generación. Valoriza el trabajo artesanal del tapicero, el mecánico, el tornero, el chapista y el pintor”. La enumeración que sigue funciona como una postal emotiva: un Ford T, un Chevrolet Campeón, un Di Tella, una Chevy, un Fiat 600, una F-100, una Estanciera. El auto que armó Berta para ir a Nürburgring, el que corrió Jorge ‘Nene’ Ternengo. Esa es la columna vertebral de la ley.

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–¿La gente de autos modificados no se enoja?

Edison Tato, referente del Rosario Autos Sport: –No, no creo. Nos une este tipo de autos, formas y maneras. Nos reunimos detrás de un objetivo y promovimos una ley. Los demás pueden hacer el mismo recorrido con la realidad de esas modificaciones. Seguramente serán escuchados, pero dentro de otra legislación”.

–¿Y las motos?

–Para la comisión, el debate está abierto. “Podrían pasar por una clasificación similar a nuestra ley. Hay muchas, quizá más que los autos, y son hermosas. En Rosario hay un club que es el más antiguo de Latinoamérica, con una historia envidiable. Creemos que debería atenderse con una ley también. Y más si tenemos en cuenta que muchos propietarios de autos antiguos tienen motos”.

–Volviendo a lo cultural, ¿Cómo lo ejemplificarías?

–Es simple, los autos, motos, mecánicos, chasistas, constructores y corredores que tiene Santa Fe no están en ningún otro lugar del país. De acá son Reutemann, Ternengo, Pairetti, Berta, Pagani, Bucci. Tipos que dejaron huella en el mundo. La comparación no es tímida. Horacio Pagani es el Enzo Ferrari de este siglo. Es de Casilda. Iba a correr a mi ciudad con un auto armado en un garage, merecen ser reconocidos por nosotros. La preocupación que subyace es concreta. Si no jerarquizamos esto, vienen otros, compran los autos, las motos, se llevan la historia o la reescriben. Y después, para verla, tenemos que viajar. Cuando en realidad la teníamos acá. Es “santafesinidad” que defendemos y queremos cuida y mostrar.

–Ahora que tienen la ley, ¿Qué más?

Caturelli: –El desafío termina cuando no quede un auto sin patentar en Santa Fe. Ahí estaremos satisfechos. El proceso es deliberadamente riguroso: cada vehículo se convierte en expediente, con ficha técnica, cuatro fotos y una revisión realizada por un idóneo propuesto por cada club. Cuando se aprueba, lo festejamos como un gol de Maradona.

–¿Hay otras actividades programadas?

–La agenda futura es ambiciosa. Hay diálogo fluido con las autoridades provinciales y una mirada que va más allá de la ley actual. Entre otras potencialidades tenemos tres excelentes autódromos público-privados, un aeropuerto internacional que podría transportar turistas a hoteles en autos antiguos, como en otros países. También necesitamos recrear la Vuelta de Santa Fe. En paralelo, se trabaja en el marco de la Región Centro junto a clubes de Entre Ríos y Córdoba. Y se proyectan dos objetivos centrales: la creación de un museo del automóvil y un borrador de “ley del coleccionista”. Entre otras cosas hablamos de espacios privados como colecciones, talleres, artistas, bares temáticos vinculados a autos, motos y fierros. Relevamos más de 50. Los visitamos, contamos la idea. El ejemplo aparece enseguida: el museo de Bressi, en López. “Los tractores y la historia qué hay en ese galpón no existen en el país. Todos en marcha. Desde coleccionistas de objetos y llaveros hasta vendedores de autos clásicos, la red sigue creciendo. Agrupar todo eso en un día y mostrarlo. Seguimos trabajando en eso y lo vamos a presentar.

Gran evento frente al Monumento Nacional a la Bandera

El sábado 11 de abril, frente al Monumento, todo ese recorrido —legal, cultural y afectivo— se condensará en una imagen potente: autos que no son solo fierros, sino relatos rodantes de la gran historia santafesina.

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