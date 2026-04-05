La Capital | Información General | Chabás

Chabás volvió a tapar los pozos de la ruta 33 y fulminó al gobierno nacional: "No existe"

La comuna intervino por tercera vez con recursos propios en dos cruces clave de la traza nacional. El presidente de la comuna cuestionó con dureza la ausencia de Nación.

5 de abril 2026 · 14:36hs
Chabás volvió a tapar los pozos de la ruta 33 y fulminó al gobierno nacional: No existe

En Chabás, el abandono de la ruta nacional 33 ya no se denuncia solamente con comunicados, reclamos o presentaciones judiciales. Ahora también se muestra con máquinas comunales trabajando donde debería hacerlo el Estado nacional. Y esta vez, además, quedó resumido en una frase del presidente comunal Lucas Fanelli, mientras supervisaba una nueva intervenci{on sobre esta traza: “Hacemos lo que podemos, con lo que tenemos, teniendo en cuenta que el gobierno nacional no existe”.

La comuna volvió a realizar trabajos de bacheo en las intersecciones de la ruta 33 entre Monserrat Servera y Manuel Quintana. No fue una acción aislada ni excepcional. Según remarcaron desde la gestión local, se trató de la tercera vez que la comuna debió actuar con recursos propios para intentar aliviar un problema que, en rigor, corresponde a la órbita federal.

Las autoridades de Chabás sostienen que el deterioro de la ruta 33 llegó a un punto crítico y que cruzar de un lado al otro en su paso por la localidad se había convertido en una maniobra cada vez más riesgosa. Las huellas y deformaciones del asfalto, advirtieron, provocaban roces, daños materiales y serias dificultades tanto para peatones como para vehículos.

En un pueblo atravesado por un corredor clave para la producción, el cuadro se vuelve todavía más delicado por el contexto. Chabás atraviesa una etapa de alto movimiento por la cosecha y además se encamina hacia mayo, mes en el que la localidad suma otro pico de circulación por la realización de la Fespal (Feria y Seminarios de Producciones Alternativas e Intensiva). En ese escenario, la falta de mantenimiento dejó de ser un problema estructural para convertirse en una urgencia diaria.

“Frente a esta situación, y poniendo en primer lugar la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad, hemos decidido llevar adelante por tercera vez un nuevo raspado sobre la ruta Nacional 33”, señalaron desde la gestión comunal. El argumento fue claro: intervenir para reducir riesgos y dar una respuesta inmediata, aun cuando la responsabilidad formal del mantenimiento no les corresponde.

El trasfondo del conflicto agrega un elemento todavía más grave. Desde la administración de Fanelli recordaron que el tema ya fue judicializado y que existe un amparo en curso con una medida cautelar favorable para que el gobierno nacional intervenga de inmediato sobre ese corredor, lo cual es su responsabilidad. Pese a eso, denuncian que la orden sigue sin cumplirse.

Noticias relacionadas
Los argentinos tienen una obsesión por el calendario de feriados, que habilita muchos findes XL y XXL.

Pregunta para lunes lluvioso: cuánto falta para el próximo feriado

Resultados del Quini 6 del domingo 5 de abril

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los grandes premios

Resultados del Quini 6 este domingo 5 de abril

Otra vez todo vacante en el Quini 6: hay cuatro ganadores santafesinos del Siempre Sale

El desempleo empuja a que muchos encuentren en las apps una solución transitoria

Con más desempleo, crece el trabajo en apps: ya supera el millón de personas en Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres

Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Lo último

Extienden plan de retiro voluntario en Ansés: hasta cuándo hay tiempo y quiénes pueden acceder

Extienden plan de retiro voluntario en Ansés: hasta cuándo hay tiempo y quiénes pueden acceder

Caja de Jubilaciones: Pullaro firma este martes el acuerdo por parte de la deuda

Caja de Jubilaciones: Pullaro firma este martes el acuerdo por parte de la deuda

Un menor detenido por amenazas a escuelas en Sunchales y el efecto contagio

Un menor detenido por amenazas a escuelas en Sunchales y el "efecto contagio"

Caja de Jubilaciones: Pullaro firma este martes el acuerdo por parte de la deuda

El gobierno provincial y la Nación sellan un convenio para enviar $10 mil millones mensuales por un año como parte de las obligaciones de Javier Milei

Caja de Jubilaciones: Pullaro firma este martes el acuerdo por parte de la deuda
Alerta amarillo en Rosario: la semana empieza entre tormentas y bajas temperaturas
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: la semana empieza entre tormentas y bajas temperaturas

San Cristóbal tras la tragedia: No hay fecha para la vuelta a clases
LA REGION

San Cristóbal tras la tragedia: "No hay fecha para la vuelta a clases"

Un menor detenido por amenazas a escuelas en Sunchales y el efecto contagio
LA REGION

Un menor detenido por amenazas a escuelas en Sunchales y el "efecto contagio"

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

De pastelero del casamiento de Messi a ser el dueño de una franquicia de Sablé Paris

Por María Laura Neffen
Negocios

De pastelero del casamiento de Messi a ser el dueño de una franquicia de Sablé Paris

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres

Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Newells fue amo y señor en varios pasajes, sufrió y al final logró su gran festejo de Pascuas

Newell's fue amo y señor en varios pasajes, sufrió y al final logró su gran festejo de Pascuas

Ovación
Falleció el abuelo de Alejo Véliz tras la dedicatoria de sus dos goles ante Atlético Tucumán
Ovación

Falleció el abuelo de Alejo Véliz tras la dedicatoria de sus dos goles ante Atlético Tucumán

Falleció el abuelo de Alejo Véliz tras la dedicatoria de sus dos goles ante Atlético Tucumán

Falleció el abuelo de Alejo Véliz tras la dedicatoria de sus dos goles ante Atlético Tucumán

Zamora le ganó a la muerte, Newells le tendió una mano y ahora hace campañas solidarias

Zamora le ganó a la muerte, Newell's le tendió una mano y ahora hace campañas solidarias

Arranca la venta de entradas para la exhibición de Franco Colapinto: cómo conseguirlas

Arranca la venta de entradas para la exhibición de Franco Colapinto: cómo conseguirlas

Policiales
Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio
Policiales

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Así cayó en Rosario el ladrón de las heladerías: fue rastreado con inteligencia artificial

Así cayó en Rosario el "ladrón de las heladerías": fue rastreado con inteligencia artificial

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

La Ciudad
Alerta amarillo en Rosario: la semana empieza entre tormentas y bajas temperaturas
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: la semana empieza entre tormentas y bajas temperaturas

Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

Las Flores Sur sueña con una orquesta para las chicas y los chicos del barrio

Las Flores Sur sueña con una orquesta para las chicas y los chicos del barrio

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Lácteos Verónica: denuncian vaciamiento y exigen respuestas por los 700 trabajadores sin cobrar
La Región

Lácteos Verónica: denuncian vaciamiento y exigen respuestas por los 700 trabajadores sin cobrar

Otra vez todo vacante en el Quini 6: hay cuatro ganadores santafesinos del Siempre Sale
Información General

Otra vez todo vacante en el Quini 6: hay cuatro ganadores santafesinos del Siempre Sale

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

ATE presiona al Banco Nación: quiere para estatales los mismos créditos que recibieron funcionarios libertarios
Política

ATE presiona al Banco Nación: quiere para estatales los mismos créditos que recibieron funcionarios libertarios

Una influencer se filmó participando del saqueo a un camión de aceite de oliva que volcó en Mendoza

Una influencer se filmó participando del saqueo a un camión de aceite de oliva que volcó en Mendoza

Chabás volvió a tapar los pozos de la ruta 33 y fulminó al gobierno nacional: No existe
La Región

Chabás volvió a tapar los pozos de la ruta 33 y fulminó al gobierno nacional: "No existe"

Bares y bodegones: Arroyito se reinventa como polo gastronómico

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Bares y bodegones: Arroyito se reinventa como polo gastronómico

La UNR suma un centro de salud en La Siberia con foco en estudiantes sin obra social
La Ciudad

La UNR suma un centro de salud en La Siberia con foco en estudiantes sin obra social

Slackline sobre el río Carcarañá: frenaron una práctica sin permiso y con riesgo de accidente
La Región

Slackline sobre el río Carcarañá: frenaron una práctica sin permiso y con riesgo de accidente

Tragedia en San Cristóbal: Muchos chicos están sumergidos en la soledad, con ausencia de representación

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Tragedia en San Cristóbal: "Muchos chicos están sumergidos en la soledad, con ausencia de representación"

La capacidad de compra del salario medido en litros de nafta cayó un 17% entre febrero y marzo
Economía

La capacidad de compra del salario medido en litros de nafta cayó un 17% entre febrero y marzo

Semana Santa: creció el turismo a nivel nacional, pero cayó fuerte el gasto
Economía

Semana Santa: creció el turismo a nivel nacional, pero cayó fuerte el gasto

La movilidad sustentable como visión de futuro que hoy transforma Santa Fe

Por Joaquín Blanco
Opinión

La movilidad sustentable como visión de futuro que hoy transforma Santa Fe

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza
La CiuDAd

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza

El socialismo de la provincia sale a mostrar músculo político

Por Javier Felcaro
Política

El socialismo de la provincia sale a mostrar músculo político

Tragedia en San Cristóbal: Educación capacitará referentes escolares para prevenir el acoso digital

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Tragedia en San Cristóbal: Educación capacitará referentes escolares para prevenir el acoso digital

Cristian Módolo: Si no ponen dinero en el bolsillo de la gente no revertirán la caída del consumo

Por Alvaro Torriglia
Economía

Cristian Módolo: "Si no ponen dinero en el bolsillo de la gente no revertirán la caída del consumo"

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico
La Ciudad

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico

El gobierno, de mal en peor

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

El gobierno, de mal en peor

Taxis: proponen una tarifa dinámica y descuentos ilimitados de acuerdo a la demanda

Por Matías Petisce
La Ciudad

Taxis: proponen una tarifa dinámica y descuentos ilimitados de acuerdo a la demanda