Slackline sobre el río Carcarañá: frenaron una práctica sin permiso y con riesgo de accidente

La Guardia Urbana de Pueblo Andino intervino para frenar esta práctica deportiva ya que no tenía condiciones de seguridad adecuadas.

En Pueblo Andino, a 45 kilómetros de Rosario, la Guardia Urbana intervino el viernes para impedir la realización de una práctica de slackline sobre el río Carcarañá . Según trascendió la actividad no contaba con autorización y no contaba con medidas de seguridad adecuadas.

El episodio ocurrió cuando un grupo de personas había instalado una cinta sobre el cauce del río para practicar esta disciplina, que consiste en mantener el equilibrio sobre una línea tensada entre dos puntos. Lo cierto es que el slackline es una actividad recreativa cada vez más difundida y que puede realizarse de forma segura en ámbitos controlados , su práctica en altura incrementa la exposición y el peligro.

Ante esta situación, personal comunal detectó la maniobra y procedió a desactivarla, al advertir que no se trataba de una actividad habilitada ni supervisada . Desde la Guardia Urbana remarcaron que este tipo de prácticas requieren permisos específicos, evaluaciones técnicas y medidas de seguridad estrictas para evitar accidentes.

"Este montaje fue ejecutado sin autorización, comprometiendo espacio público de esta localidad, alterando el normal orden del lugar y generando zozobra e intranquilidad entre los transeúntes", sostuvo la Guardia Urbana en un comunicado.

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En ese contexto, las autoridades insistieron en la importancia de respetar las normativas vigentes y de no realizar actividades de riesgo sin autorización. También recordaron que cualquier iniciativa de este tipo debe ser previamente informada y evaluada por la comuna para garantizar condiciones seguras tanto para quienes participan como para terceros.

La intervención se enmarca en los controles que se realizan en la zona ribereña, un espacio muy frecuentado por vecinos y visitantes, especialmente los fines de semana. La localidad se ha consolidado como un punto de referencia para actividades al aire libre, con circuitos naturales y propuestas recreativas vinculadas al río.