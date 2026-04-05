La UNR suma un centro de salud en La Siberia con foco en estudiantes sin obra social

El nuevo espacio de la UNR brindará atención primaria gratuita a la comunidad universitaria, con consultorios médicos y un dispositivo de salud mental

El nuevo centro de salud de la UNR estará ubicado en La Siberia

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) inaugurará este lunes el nuevo centro de salud Dr. Arturo Illia, un espacio destinado a fortalecer la atención primaria de la comunidad universitaria, con especial foco en estudiantes que no cuentan con cobertura de obra social.

El acto de apertura está previsto para las 11 y marcará la puesta en marcha de un dispositivo que funcionará de lunes a viernes, de 9 a 17, con el objetivo de garantizar un acceso más ágil, cercano y equitativo al sistema de salud.

El nuevo centro contará con c inco consultorios destinados a medicina general, trabajo social, psicología y enfermería, además de incorporar un dispositivo específico en salud mental, una de las áreas de mayor demanda dentro de la población estudiantil.

Desde la UNR destacaron que el modelo de atención estará basado en el trabajo interdisciplinario y en una lógica de “primera escucha”, orientada a recibir, contener y derivar cada caso según las necesidades particulares de los pacientes.

Quienes requieran atención podrán solicitar turnos programados con los distintos profesionales o acercarse sin turno en situaciones urgentes. En esos casos, el equipo evaluará cada situación y organizará el seguimiento dentro del propio centro.

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Los centros de salud de la UNR

El Centro de Salud Siberia se suma a otros espacios ya existentes, como los centros “7 de Abril”, en Rosario, y los de Casilda y Zavalla, que dependen del Área de Salud Pública de la universidad. En conjunto, estos dispositivos atienden más de 14.000 consultas anuales en distintas especialidades.

La iniciativa se inscribe en una política que la UNR impulsa desde hace más de una década, orientada a garantizar el derecho a la salud dentro del ámbito universitario. Además de la atención asistencial, estos espacios promueven campañas de prevención, vacunación, donación de sangre y educación sanitaria.

Con esta nueva apertura, la universidad refuerza su estrategia de cuidado integral, incorporando herramientas para abordar no solo la salud física, sino también el bienestar mental y emocional de su comunidad.