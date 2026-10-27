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Julieta Prandi habló por primera vez de la separación de Emanuel Ortega: "Me casé enamorada"

Dos semanas después de la ruptura, la modelo rompió el silencio y se refirió a las sospechas de infidelidad

27 de octubre 2026 · 10:07hs
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Julieta Prandi habló de su separación de Emanuel Ortega y se refirió a las supuestas terceras en discordia

Julieta Prandi habló de su separación de Emanuel Ortega y se refirió a las supuestas terceras en discordia

Julieta Prandi volvió al país después de irse de viaje en los días que había guardado para su luna de miel. A su regreso, la modelo habló por primera vez públicamente después de anunciar en redes su separación de Emanuel Ortega, menos de un mes después de haberse casado.

“Estoy triste. Era parte de nuestro plan porque nos íbamos de luna de miel. Yo tenía guardados estos días en la radio de mis vacaciones. Necesité estos días para encontrarme. Me tomé una semana para mí”, dijo Prandi en diálogo con un móvil de “LAM”.

“Uno no se casa para separarse al mes, eso está claro, y yo no voy a ser la excepción. Me casé enamorada. A veces pasan cosas en la vida que tuercen el destino de las personas, y acá estamos. No me esperaba esto, pero no me interesa hablar mal de Emanuel. Más allá de lo que pasó últimamente, somos dos buenas personas que estuvimos juntos seis años, que nos amamos mucho y nos acompañamos un montón los dos, tanto en la luz como en la sombra”, agregó, sobre el vínculo con su ahora ex pareja.

>> Leer más: La hija de Emanuel Ortega habló sobre su separación de Julieta Prandi: "Nunca lo vi tan triste a mi papá"

“A veces las dos personas que están en una pareja pueden buscar o querer cosas diferentes, y creo que es lo que nos pasó. Fue una relación hermosa, lo amé mucho, lo respeté y lo cuidé, y viceversa. Después de todo lo que viví, quería total sinceridad”, subrayó Julieta, y ratificó que la ruptura “es irreversible”.

Después de la separación, surgieron rumores de infidelidad, supuestas terceras en discordia y la existencia de una suerte de “acuerdo tóxico” en la pareja. “Escuché que dijeron que había un acuerdo tóxico. Cada pareja es un mundo, pero de tóxico no tenía nada. Nunca le prohibí ni él me prohibió nada a mí. Lo único que teníamos como acuerdo tiene que ver con la honestidad, con no ocultar ni mentir nunca. De eso se trataba”, aclaró Prandi.

Respecto de su decisión de anunciar la ruptura a través de una historia de Instagram, la cual fue cuestionada, la modelo detalló: “Tomé la decisión de comunicarlo para que no se enteren por otros tres días más tarde, cuando no me iba de luna de miel y me veían sola por ahí, y a él encerrado en un estudio. Preferí hacerlo yo y no sé quién tiene la autoridad moral para juzgar por qué hice esa comunicación. Me parecieron horrorosas las cosas que escuché”, contó sobre el motivo que la llevó a anunciarlo de esa manera.

>> Leer más: Por qué se separaron Julieta Prandi y Emanuel Ortega: las teorías que sugieren una infidelidad

Desde el programa, le consultaron a la modelo si había vuelto a dialogar con Ortega tras la separación: “Todavía no pudimos hablar, pero obviamente lo vamos a hacer. Hay muchas cosas que resolver. Nos casamos hace un mes y vivimos juntos hace cinco años. Pero desde el respeto y el cariño, el cariño va a estar siempre para él, para sus hijos a los cuales adoro y son parte de mi familia, y para sus padres”.

Las supuestas terceras en discordia

Prandi también habló sobre las dos mujeres que fueron selañadas como posibles terceras en discordia: Mariana Marx y Josefina Lynch. La modelo se encargó de desligar rápidamente a la primera de su ruptura: “No tuvo nada que ver con lo que pasó. La conocí y no tuve ningún entredicho. Ella misma lo dijo, no tuvimos ningún entredicho. Mi discusión con Emanuel en ese momento tiene que ver con otra cosa”, explicó.

Por otra parte, medios de la farándula afirmaron que Josefina Lynch, ex de Joaquín Levinton, había sido el detonante de la separación, después de compartir largas jornadas en el estudio de grabación con Ortega.

“La escuché hablar. Fue tan clara y tan detallista con el descargo que hizo que, de hecho, me terminé enterando de que había estado tres días, no uno como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel”, apuntó Julieta en este sentido, dejado entrever que esta situación podría haber sido efectivamente un punto conflictivo en su pareja.

“Somos todos adultos. Cada uno toma sus decisiones y las decisiones tienen sus consecuencias”, cerró Prandi, contundente.

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