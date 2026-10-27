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Newell's buscará hacer valer la localía ante un Tatengue que sufre de visitante

Con un 71 por ciento de eficacia en el Coloso, el equipo de Kudelka quiere estirar el invicto en el Parque, con la mira en la clasificación

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

27 de octubre 2026 · 06:10hs
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Solari domina la pelota contra Central Córdoba de Santiago

Sebastián Suárez Meccia

Solari domina la pelota contra Central Córdoba de Santiago, el último de Newell’s de local.

El hincha de Newell’s desea que no sea la última oportunidad en el año de alentar a su equipo desde las tribunas del Coloso. Pero es una posibilidad, más allá de que su equipo clasifique a la fase final. Es que para volver a jugar de local dependerá de terminar entre los cuatro mejores de la zona A, algo que numéricamente aparenta ser complicado.

La otra chance es que clasifique entre el 5º y 8º puesto, supere los octavos de final y a partir de la siguiente o las restantes instancias se cruce con un equipo que terminó más abajo en las posiciones, con respecto a la Lepra, en la zona B.

Sea o no su último partido en el Parque, el conjunto de Frank Kudelka tiene la misión de seguir haciendo valer la localía, tal cual sucedió en el Clausura, para así quedar más cerca de la clasificación.

La serie exitosa en el Coloso

O de hasta asegurarse la clasificación, si es que lo favorecen otros resultados. La Lepra está invicta de local en el Clausura, con 4 triunfos y 3 empates. La racha que se extiende a otros 4 partidos si se toma en cuenta el último Apertura.

Esta serie es una muestra del rendimiento que alcanzó Newell’s frente su público y que espera prolongar ante Unión, cuya campaña afuera del estadio 15 de Abril es pobre. En los 7 partidos que disputó de visitante, suma una victoria, 3 empates y 3 derrotas. El único triunfo fue contra Aldosivi, que se encuentra muy cerca del descenso.

>> Leer más: El plantel de Newell's descansa pensando en la planificación para la definición ante Unión

Bajo la conducción de Kudelka, la Lepra logró recuperar la fortaleza en el Coloso de otros tiempos. Después de que perdió contra Central en el torneo Apertura, con el entrenador asumiendo pocos días antes, no volvió a perder. El equipo crece cuando juega en su estadio y siempre tiene un recurso a mano para, de mínima, no irse derrotado.

Su desempeño de local es de los mejores entre todos los que compiten en la Copa de la Liga Profesional, con el 71,43 por ciento de efectividad.

Es en su propio campo de juego donde la Lepra logró la mayor cantidad de puntos y lo llevaron a esta 6ª posición que le permite aspirar a la clasificación. A diferencia de visitante, donde su porcentaje de eficacia es discreto: 28,57 por ciento (una victoria, 3 empates y 3 derrotas).

Los buenos resultados mejoraron la autoestima e incrementaron la confianza de los dirigidos por Kudelka. El 0 a 0 contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro sirvió de estímulo. Las actuaciones de local, todavía más. El equipo se siente fuerte en su estadio, sabiendo que nadie le puede ganar.

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Encima, la última vez que jugó allí, superó a Central Córdoba de Santiago el Estero (2-0), interrumpiendo dos partidos sin triunfos en el Parque.

El espíritu competitivo y el carácter del plantel asoman en cualquier circunstancia, aunque el fútbol aparezca de a ratos. Así doblegó a sus rivales, o les impidió llevarse los tres puntos.

Unión flaquea de visitante

Por eso le costará al equipo de Leo Madelón la visita al Coloso. En las salidas de su cancha apenas obtuvo el 23,81 por ciento de los puntos. A los defectos propios se le agrega la dificultad de jugar ante un equipo rojinegro que de local se agranda.

Los mismos técnicos que estarán cara a cara el domingo, Kudelka y Madelón, se enfrentaron en el Apertura y fue el técnico de Newell’s el que salió victorioso, con un triunfo en el 15 de Abril por 3 a 2 (Matías Mansilla, en contra, Jerónimo Russo y Juan Ramírez). Es solo un antecedente. Pero la campaña de uno y otro, de local y visitante, sirven de parámetro y por eso Newell’s parte como favorito el domingo en el Coloso,

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