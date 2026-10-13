Por qué se separaron Julieta Prandi y Emanuel Ortega: las teorías que sugieren una infidelidad

A tan solo 27 días de su casamiento, la pareja le puso punto final a su historia. Aunque no revelaron oficialmente las causas, distintos periodistas sugieren sus hipótesis, donde una supuesta infidelidad cobra protagonismo

A menos de un mes de su casamiento, Julieta Prandi y Emanuel Ortega decidieron separarse . La noticia la dio la misma actriz a través de sus historias de Instagram , donde confesó su decisión de dar un paso al costado en la relación de seis años que llevaba con el cantante, pero no aclaró específicamente los motivos . Por su parte, periodistas como Ángel De Brito y Fernanda Iglesias, entre otros, ya cantaron algunas de las teorías acerca del porqué de la ruptura.

“Prefiero decirlo ahora, antes que tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que, seguramente, nada tendrán que ver con la verdad”, había publicado Prandi en Instagram. Sin embargo, la separación, fue uno de los temas principales en los distintos canales de espectáculo. En ese marco, se intentó reconstruir alguna justificación que diera cuenta de lo sucedido. En principio, se entiende que fue la actriz la que decidió ponerle fin al vínculo, según se interpretó su publicación.

Ángel de Brito fue uno de los primeros en filtrar los supuestos motivos que llevaron a la separación. “A nosotros nos había llegado, vamos a contar la verdad, que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación y que ella lo había descubierto y que se había armado un escándalo” , explicó en LAM (América). Por su parte, el panelista Pepe Ochoa comentó: “Yo sabía que estaban en una crisis total, que querían cosas diferentes, que ella no era muy fácil y que él andaba en una”.

En Puro Show, la periodista Fernanda Iglesias ofreció una versión similar a la de la infidelidad, pero sin llegar al extremo. Según ella, Ortega tendría una forma de vincularse que lo hace intentar seducir y llamar la atención constantemente. “Es un chico contado por gente que lo conoce muy bien. Buena persona, buen artista, no vamos a decir nada de él, pero que tiene un temita quizás con su ego o con su narcisismo o con lo que sea que llamen los psicólogos a esta personalidad”, comentó. “Le gusta seducir todo el tiempo, está con una chica y le gusta que esa chica guste de él y que generara alguna cosa en ella. Que compitan por su amor”, agregó. Y analizó: “Algunas mujeres se lo bancan. Perfecto. Y les gusta quizás. Otras no”.

Sin embargo, la ex pareja no hizo ningún comentario público, más que la publicación de Julieta en la que confesó la ruptura.

El comunicado de Julieta Prandi sobre su separación

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió la conductora en el inicio del mensaje. A continuación, explicó por qué había decidido hacer pública la ruptura en lugar de mantenerla en reserva.

“Prefiero decirlo ahora, antes que tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que, seguramente, nada tendrán que ver con la verdad”, señaló.

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Sin embargo, la frase que despertó mayores interrogantes fue la que hizo referencia a los acuerdos y límites dentro de una relación. “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos. Algunos no son negociables”, sostuvo.

La modelo no explicó a qué acuerdos se refería ni precisó si existió algún episodio particular que precipitara el final del matrimonio. Tampoco vinculó su decisión con las versiones sobre tensiones familiares que habían circulado después de la boda.

El comunicado terminó con un pedido para que se respetara su intimidad: “Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”.

Hasta el momento, Emanuel Ortega no había dado públicamente su versión sobre la separación.