La Capital | Unión

Unión: Miguel Del Sel renunció a su cargo de vicepresidente en el medio de un escándalo

El dirigente y comediante quedó en el medio de una supuesta diferencia de 300 mil dólares en un contrato por la indumentaria para el Tatengue

27 de octubre 2026 · 10:24hs
Google Seguir a La Capital en Google
Del Sel había asumido el cargo en mayo del año pasado como uno de los hombres de poder del presidente Luis Spahn.

Del Sel había asumido el cargo en mayo del año pasado como uno de los hombres de poder del presidente Luis Spahn.

El vicepresidente segundo de Unión, el comediante Miguel del Sel, renunció a su cargo en la dirigencia del Tatengue -rival del Newell's en la próxima fecha- luego de una polémica por la diferencia de 300 mil dólares en el contrato de indumentaria del próximo año. La comisión del club es ampliamente cuestionada por priorizar la firma de una marca de indumentaria rosarina por encima de una extranjera, renunciando a una diferencia por el monto mencionado.

Del Sel había asumido el cargo en mayo del año pasado como uno de los hombres de poder del presidente Luis Spahn, quien conduce al conjunto rojiblanco desde 2009.

Un escándalo por diferencias en los montos contractuales en cuanto a la indumentaria del equipo de primera de Unión generó una amplia crítica de los simpatizantes frente a quienes comandan el club, y Miguel del Sel no tardó en presentar la renuncia, según se informó este lunes en el medio del triunfo del Tatengue frente a Estudiantes por 3 a 1.

De acuerdo a lo informado en medios de la capital santafesina, una de la cuestión estaba en el tema de la indumentaria e involucraba la voluptuosa diferencia de 300 mil dólares en un contrato, a los que Unión habría renunciado para priorizar a una empresa rosarina de menor propuesta económica.

La marca italiana Givova, que actualmente viste al equipo y continuará por contrato hasta fin de año, había realizado una oferta para renovar el vínculo a cambio de 400 mil dólares y 16.000 camisetas, que podrían vestir a los jugadores de inferiores y otras disciplinas de la entidad santafesina.

>>Leer más: Tapia, entre las críticas, una posible candidatura a diputado y nombres mencionados a reemplazarlo

A pesar de esto, desde la dirigencia que comanda Spahn se habría decidido rechazar la propuesta para firmar con una empresa rosarina que ofreció 100.000 dólares. "Las versiones que circularon en Buenos Aires están relacionadas con la indumentaria Fiume y Givova", indicó el diario Uno de Santa Fe, entre otros medios.

Del Sel seguirá en otro rol

Señalado en medio de un contexto institucional marcado por dificultades financieras y antecedentes de deudas, Miguel del Sel decidió este lunes presentar la renuncia en la comisión directiva de Unión.

>>Leer más: Condorito Ramos: "Mi mayor ídolo fue Santiago Santamaría; mi cuenta pendiente, jugar un Mundial"

Aunque el club santafesino había emitido un comunicado durante el mediodía en el que negaba la intervención del político en las negociaciones y el marketing del club, su renuncia algunas horas después demuestra que el escándalo está lejos de terminar.

Igualmente, el comediante seguiría vinculado a la entidad a través del rol de representarlo y participar de las decisiones institucionales, pero sin integrar formalmente la conducción. “El maltrato en redes sociales fue tremendo. Él no soportó esta situación”, afirmó el presidente de la institución, que confirmó que Del Sel continuará "en otro rol hasta completar su mandato".

Noticias relacionadas
Kudelka espera por la recuperación de los lesionados para pensar en el equipo para el próximo partido.

El plantel de Newell's descansa pensando en la planificación para la definición ante Unión

Las más leídas

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Debutó en Newells, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Debutó en Newell's, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia

Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia

Central Córdoba y Leones FC ganaron por penales y el sueño de llegar a Primera B sigue vivo

Central Córdoba y Leones FC ganaron por penales y el sueño de llegar a Primera B sigue vivo

Lo último

La partera Dolly pagará una fianza multimillonaria tras su declaración indagatoria

La partera Dolly pagará una fianza multimillonaria tras su declaración indagatoria

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Newells sueña con los playoffs: qué necesita para clasificar este domingo en el Coloso

Newell's sueña con los playoffs: qué necesita para clasificar este domingo en el Coloso

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Chale consideró que la disputa judicial está cerrada y el objetivo es habilitar el parque acuático antes de las fiestas. "Estamos a buen ritmo", detalló

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre
Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda de ediles de Ciudad Futura
La Ciudad

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda de ediles de Ciudad Futura

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza
Policiales

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras
La Ciudad

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes
La Ciudad

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Causa $Libra: apelaron el sobreseimiento de Milei y piden que se lo investigue
Política

Causa $Libra: apelaron el sobreseimiento de Milei y piden que se lo investigue

Las más leídas
Debutó en Newells, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Debutó en Newell's, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Central Córdoba y Leones FC ganaron por penales y el sueño de llegar a Primera B sigue vivo

Central Córdoba y Leones FC ganaron por penales y el sueño de llegar a Primera B sigue vivo

Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia

Balón de Oro 2026: por qué Messi no viajó a Londres para la ceremonia

Vacaciones en Brasil 2027: la fuerte caída del real tras el triunfo de Lula abarata los viajes para los argentinos

Vacaciones en Brasil 2027: la fuerte caída del real tras el triunfo de Lula abarata los viajes para los argentinos

Ovación
Mbappé se rió de un meme, perdió acuerdos comerciales en China y tuvo que disculparse
Ovación

Mbappé se rió de un meme, perdió acuerdos comerciales en China y tuvo que disculparse

Mbappé se rió de un meme, perdió acuerdos comerciales en China y tuvo que disculparse

Mbappé se rió de un meme, perdió acuerdos comerciales en China y tuvo que disculparse

Debutó en Newells, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Debutó en Newell's, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Newells buscará hacer valer la localía ante un Tatengue que sufre de visitante

Newell's buscará hacer valer la localía ante un Tatengue que sufre de visitante

Policiales
Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza
Policiales

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza

Arrestaron a tres chicos tras denuncia de una balacera a la medianoche

Arrestaron a tres chicos tras denuncia de una balacera a la medianoche

Santa Fe: lo mataron de una puñalada en el cuello y está presa su expareja

Santa Fe: lo mataron de una puñalada en el cuello y está presa su expareja

Violenta discusión familiar: lo detuvieron porque le cortó la cara a su hermano

Violenta discusión familiar: lo detuvieron porque le cortó la cara a su hermano

La Ciudad
La partera Dolly pagará una fianza multimillonaria tras su declaración indagatoria
La Ciudad

La partera Dolly pagará una fianza multimillonaria tras su declaración indagatoria

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda de ediles de Ciudad Futura

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda de ediles de Ciudad Futura

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras

Robo de pruebas de la dictadura en Rosario: tres nuevos imputados por el asalto a Tribunales de 1984
La Ciudad

Robo de pruebas de la dictadura en Rosario: tres nuevos imputados por el asalto a Tribunales de 1984

Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión
Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión

Tras la sentencia, disconformidad de la familia de Ivana Garcilazo: Estamos indignados
Policiales

Tras la sentencia, disconformidad de la familia de Ivana Garcilazo: "Estamos indignados"

El próximo rival de Newells no afloja: Unión ganó y lo persigue
Ovación

El próximo rival de Newell's no afloja: Unión ganó y lo persigue

La victoria de Lula inquietó a los mercados y golpeó a los activos argentinos
Economía

La victoria de Lula inquietó a los mercados y golpeó a los activos argentinos

Vacaciones en Brasil 2027: la fuerte caída del real tras el triunfo de Lula abarata los viajes para los argentinos
Información General

Vacaciones en Brasil 2027: la fuerte caída del real tras el triunfo de Lula abarata los viajes para los argentinos

Trump denunció una elección amañada en Brasil tras el triunfo de Lula, pero tomó distancia de Bolsonaro
El Mundo

Trump denunció una "elección amañada" en Brasil tras el triunfo de Lula, pero tomó distancia de Bolsonaro

Dos crímenes de trabajadoras sexuales y un mismo sospechoso: la pista telefónica que permitió detenerlo
Policiales

Dos crímenes de trabajadoras sexuales y un mismo sospechoso: la pista telefónica que permitió detenerlo

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario
Policiales

Investigan la denuncia de una joven que escapó de un auto de aplicación en Rosario

Engaño y puñaladas a traición: juzgan con pedido de perpetua a joven acusado por un crimen
Policiales

Engaño y puñaladas a traición: juzgan con pedido de perpetua a joven acusado por un crimen

A contramano de todos los presidentes de derecha de Sudamérica, Milei sigue sin felicitar a Lula
Política

A contramano de todos los presidentes de derecha de Sudamérica, Milei sigue sin felicitar a Lula

Los vínculos de Pablo Totene: productor de boliches de la región quedó preso por narcotráfico
Policiales

Los vínculos de "Pablo Totene": productor de boliches de la región quedó preso por narcotráfico

Belloso, ¿a la cancha?

Por Facundo Borrego
Política

Belloso, ¿a la cancha?

Pullaro sobre el tercer carril de la autopista: No podíamos tener las rutas como las dejaron
La Ciudad

Pullaro sobre el tercer carril de la autopista: "No podíamos tener las rutas como las dejaron"

Falleció el exconcejal e histórico dirigente del PJ Arturo Gandolla
Política

Falleció el exconcejal e histórico dirigente del PJ Arturo Gandolla

Tragedia en el río frente a Fray Luis Beltrán: hallaron a la tercera víctima en San Pedro
La región

Tragedia en el río frente a Fray Luis Beltrán: hallaron a la tercera víctima en San Pedro

Las obras para frenar el avance del Arroyo Saladillo entraron en su etapa final

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Las obras para frenar el avance del Arroyo Saladillo entraron en su etapa final

Lula ganó el balotaje a Bolsonaro y será presidente de Brasil por cuarta vez
El Mundo

Lula ganó el balotaje a Bolsonaro y será presidente de Brasil por cuarta vez

La peatonal San Martín se transformó en el corredor de bazares del microcentro: hay uno cada 60 metros
La Ciudad

La peatonal San Martín se transformó en el corredor de bazares del microcentro: hay uno cada 60 metros

Belloso rompió el silencio sobre su posible candidatura a intendente de Rosario: qué dijo
Política

Belloso rompió el silencio sobre su posible candidatura a intendente de Rosario: qué dijo