Unión: Miguel Del Sel renunció a su cargo de vicepresidente en el medio de un escándalo

El dirigente y comediante quedó en el medio de una supuesta diferencia de 300 mil dólares en un contrato por la indumentaria para el Tatengue

Del Sel había asumido el cargo en mayo del año pasado como uno de los hombres de poder del presidente Luis Spahn.

El vicepresidente segundo de Unión , el comediante Miguel del Sel, renunció a su cargo en la dirigencia del Tatengue -rival del Newell's en la próxima fecha- luego de una polémica por la diferencia de 300 mil dólares en el contrato de indumentaria del próximo año. La comisión del club es ampliamente cuestionada por priorizar la firma de una marca de indumentaria rosarina por encima de una extranjera, renunciando a una diferencia por el monto mencionado.

Del Sel había asumido el cargo en mayo del año pasado como uno de los hombres de poder del presidente Luis Spahn, quien conduce al conjunto rojiblanco desde 2009.

Un escándalo por diferencias en los montos contractuales en cuanto a la indumentaria del equipo de primera de Unión generó una amplia crítica de los simpatizantes frente a quienes comandan el club, y Miguel del Sel no tardó en presentar la renuncia, según se informó este lunes en el medio del triunfo del Tatengue frente a Estudiantes por 3 a 1.

De acuerdo a lo informado en medios de la capital santafesina, una de la cuestión estaba en el tema de la indumentaria e involucraba la voluptuosa diferencia de 300 mil dólares en un contrato , a los que Unión habría renunciado para priorizar a una empresa rosarina de menor propuesta económica.

La marca italiana Givova, que actualmente viste al equipo y continuará por contrato hasta fin de año, había realizado una oferta para renovar el vínculo a cambio de 400 mil dólares y 16.000 camisetas, que podrían vestir a los jugadores de inferiores y otras disciplinas de la entidad santafesina.

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A pesar de esto, desde la dirigencia que comanda Spahn se habría decidido rechazar la propuesta para firmar con una empresa rosarina que ofreció 100.000 dólares. "Las versiones que circularon en Buenos Aires están relacionadas con la indumentaria Fiume y Givova", indicó el diario Uno de Santa Fe, entre otros medios.

POLÉMICA EN UNIÓN DE SANTA FE: DENUNCIAN UNA DIFERENCIA DE US$300.000 EN EL CONTRATO DE INDUMENTARIA Y ADVIERTEN SOBRE UNA TRANSFERENCIA AL EXTERIOR QUE HARÁ "MUCHO RUIDO"



En #LaOralDeportiva, Daniel Avellaneda (@davellaneda77) reveló detalles de los cuestionamientos en torno… pic.twitter.com/wz1kXypBbA — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) October 24, 2026

Del Sel seguirá en otro rol

Señalado en medio de un contexto institucional marcado por dificultades financieras y antecedentes de deudas, Miguel del Sel decidió este lunes presentar la renuncia en la comisión directiva de Unión.

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Aunque el club santafesino había emitido un comunicado durante el mediodía en el que negaba la intervención del político en las negociaciones y el marketing del club, su renuncia algunas horas después demuestra que el escándalo está lejos de terminar.

Igualmente, el comediante seguiría vinculado a la entidad a través del rol de representarlo y participar de las decisiones institucionales, pero sin integrar formalmente la conducción. “El maltrato en redes sociales fue tremendo. Él no soportó esta situación”, afirmó el presidente de la institución, que confirmó que Del Sel continuará "en otro rol hasta completar su mandato".