Juana Repetto advirtió sobre los riesgos del HPV, un virus que puede provocar cáncer

"El virus de papiloma humano es mucho más frecuente en mujeres pero lo pueden tener también los hombres", dijo Juana. "En mi caso: HPV positivo, lesión en el útero y cirugía. Esta es mi experiencia personal. Me repitieron (varias veces) el papanicolau pero el HPV seguía apareciendo; me dicen que no se está yendo y que hay que operar (me hicieron una conización, que consiste en sacar una porción de cuello de útero). La recuperación en mi caso no fue tan fácil pero muchas veces es más sencilla", y agregó: "Me dijeron que me vacunara".