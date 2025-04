Joya oculta: una serie sobre un Papa excéntrico protagonizada por estrellas

En 2020, se estrenó la segunda temporada, titulada “El nuevo Papa”. En esta entrega, John Malkovich es el Papa reinante, que toma el cargo dado que Pío XIII no está en condiciones de ejercer (hay que ver la primera para saber por qué), que adopta el nombre de ni más ni menos que Juan Pablo III.

Joya oculta de Max

La serie fue filmada dentro de la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano y se convirtió en la primera ficción italiana en ser nominada a los premios Emmy. Si bien tuvo muy buena recepción crítica y del público, quedó como una suerte de joya oculta. Vale aclarar que tiene una perspectiva bastante más hereje sobre la Iglesia Católica y sobre el rol del Papa que otras producciones vinculadas a personajes reales o la historia.

Embed - The New Pope: Temporada 1 - Teaser Oficial #2 Subtitulado [HD]

>> Leer más: Abril en plataformas: estrenos en Netflix, Max, Prime Video y Disney+

“Supe que necesitaba leer e investigar para comprender mejor la fe católica, lo que significa ser un Papa y cómo es vivir y operar en un lugar como el Vaticano. Comencé leyendo la Biblia y luego leí la historia papal en el Vaticano. Pero, para ser honesto, en mis lecturas no encontré respuestas ni sentí que me acercaba al personaje. Aprendí mucho, pero no me sentía preparado para meterme en los zapatos de este Papa”, dijo Jude Law sobre su papel.

“Me sugirió que me concentrara en el hombre y entre ambos repasamos el guion para entender la historia de Lenny Belardo, entender cuál es la motivación que lo llevó a tener tanto poder en la Iglesia a tan temprana edad. Hicimos una lista con las reglas por las cuales Lenny se conduce, lo que me permitió entender cómo se maneja con la gente. Es un hombre misterioso y a la vez poderoso. Creamos un hombre real. Para mí, el que fuera el Papa pasó a ser algo secundario”, agregó.