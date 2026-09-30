Ahyre vuelve a Rosario para presentar su nuevo disco, "Faro"

Ahyre es una de las bandas folklóricas que más creció en los últimos años. Oriundos de Salta, y con antecedentes en Los Huayra, construyeron un repertorio multifacético que mezcla las raíces latinoamericanas con nuevas texturas, timbres y colores. Esta propuesta les valió, en pocos años de recorrido, dos nominaciones a los Latin Grammy, millones de reproducciones en plataformas, y un público fiel que no para de crecer.

En el marco de la gira nacional para presentar su nuevo disco “Faro”, vuelve a Rosario para dar un concierto el viernes 9 de octubre, a las 21, en el Teatro El Círculo (Laprida 1223).

Las entradas se pueden adquirir en boletería o través de la plataforma Ticketek. Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

con la colaboración de Guido Bertini en batería y percusión.

En 2023, lanzaron su segundo disco, “Eco”: doce canciones con las colaboraciones de artistas como Abel Pintos, Soledad, Los Tekis, y Nahuel Penissi, y con una diversidad sonora que evoca distintos paisajes de la música de Latinoamérica. Este trabajo les significó el premio a Mejor álbum grupo folklore en los Premios Gardel 2024. De esta manera, sumaron un nuevo reconocimiento a una lista que incluye dos gaviotas de plata en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (“Mejor Canción” y “Mejor intérprete” por el tema “La luna”, uno de sus hits indiscutidos, y consagraciones en dos de los festivales de folklore más importantes del país como son Cosquín y Jesús María.

Recientemente, publicaron “Faro”, su tercer álbum, un trabajo que profundiza su raíz latinoamericana y, al mismo tiempo, amplía su universo sonoro. Para compartir estas nuevas canciones con su gente, se embarcaron en una gira nacional que comenzará en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, continuará por Rosario, y seguirá por Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta y Jujuy. Antes de su regreso a la ciudad, La Capital habló con Sebastián Giménez, guitarrista, charanguista y vocalista de la banda.

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- Después de tres años muy intensos y de mucho crecimiento con "Eco", ¿cómo están en este momento, con un disco nuevo bajo el brazo y una gira por delante?

Bien, la verdad que muy bien. Estamos muy contentos, muy cómodos, muy a gusto. Es el tercer disco de estudio de la banda. Un disco que como los otros también ha sido hecho con mucha sinceridad. En esta ocasión son todas canciones nuevas, y cada cada disco va como mostrando la etapa de la banda. Este "Faro" intenta ser un pequeño homenaje a nuestros faros, a las personas que nos inspiraron y que estuvieron nutriéndonos desde nuestro folklore, nuestra música de raíz. De hecho, hay un par de canciones que intentan intentan ser un homenaje más claramente. Por estos tiempo, el folklore está teniendo un lugar mucho más principal que hace tiempo, y a nosotros nos realmente nos pone muy felices, porque nos parece que la música de raíz tiene una riqueza muy grande, y está buenísimo poderla descubrir, poderle prestar atención, porque tiene mucho para dar.

- Contame más de esos homenajes. Supongo que abrazarse a esos faros es más importante que nunca cuando el camino se ensancha.

Sí, hay dos pequeños homenajes a personalidades que han sido faro en nuestra niñez y que quizás no han tenido la visibilidad tan masiva como otros faros. Es un disco que tiene mucho mucho folklore. Tiene la particularidad de que lo hemos grabado en la casa del Polo, con todas las licencias, todo el tiempo y la tranquilidad que eso significa. Hemos tenido el tiempo suficiente como para probar y descartar muchas cosas, y así se ha ido se ha ido gestando este disco.

- Después de dos discos tan exitosos, ¿sienten que empieza a pesar la expectativa a la hora de componer canciones nuevas?

Sí, pero tratamos de evitar ese condicionamiento, de no fijarnos mucho en las cuestiones que son externas a nuestro núcleo, a nuestra realidad donde las canciones aparecen y empiezan a tomar forma. Siempre hemos tratado al menos de que ese sea, de vuelta, nuestro faro. Tenemos la tranquilidad de que ha sido un disco concebido con mucha pureza, sin prestar demasiada atención a cosas como números o estadísticas, que están tan a la mano. Hemos tratado de preservarnos de eso.

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- Incorporar nuevas canciones siempre implica un trabajo de reacomodar y repensar el repertorio para el vivo. ¿Cómo piensan ese equilibrio?

Sí, dijiste una palabra muy atinada, equilibrar. Salimos a presentar un concierto en donde, por supuesto la intención es poder dar a conocer estas canciones nuevas, pero en un contexto que tiene que ser reconocido para nuestra gente. Así que las canciones nuevas están rodeadas de todas las canciones que ya nos vienen acompañando. Hoy por hoy es un desafío mayúsculo proponer un repertorio totalmente inédito, somos muy conscientes de eso. Así que en el concierto estamos muy atentos a ayudar a las canciones nuevas, a no dejarlas solas y que todo sea lo más amable posible.

- La preparación para la gira también implica darles una versión en vivo a las canciones después de haber pasado por el estudio. ¿Cómo es ese proceso?

Yo creo que en ese proceso se resignifican. En realidad, las canciones no tienen una versión definitiva. Están vivas y siempre tienen algo particular para dar en cada ocasión que uno las las interpreta. Estas canciones, que por ahora sólo existen grabadas, enlatadas, seguro se resignifican cuando tomen vida en el escenario. Porque también en el vivo hay más espacio, más lugar, más tiempo para desarrollar muchas cosas que quizás en en el disco quedan un poquito acotadas. Así que los temas van a sonar ton toda y eso nos pone muy felices.



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- Algunas de sus canciones se han convertido en verdaderos hits. ¿Cómo se resignifican esos temas por ustedes sabiendo que tienen semejante respuesta del público?

Hay canciones como “La noche sin ti”, que las escribieron el Pony y el Colo hace veinte años, y después de todo ese tiempo es como si hubiese salido la semana pasada. Tuvo un resurgimiento muy fuerte, muy inesperado, que ha sido totalmente espontáneo y natural. Y como esa canción, hay muchas otras, como “La luna”, que también viene haciendo su camino. Para nosotros es hermoso poder ir tras esas canciones.

- ¿Qué balance hacen de estos primeros siete años de recorrido?

El balance es que han sido siete años super intensos, en los que nos han pasado cosas inéditas que no nos habían pasado en los quince años anteriores que teníamos de recorrido con Los Huayra. Es un balance súper positivo. Después de siete años sí nos sentimos muy asentados en este nuevo proyecto. Sentimos que tenemos ya una historia propia, una música muy personal y estamos felices y muy a gusto con la libertad que sentimos para proponer. Cantando folklore, presentándonos en festivales folklóricos, donde el repertorio de la canción popular es tan grande, es un desafío mayúsculo proponer canciones nuevas, tratar de sumar un granito al cancionero popular.