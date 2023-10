Jerry Seinfeld ilusionó a los fanáticos con una posible vuelta de la serie

Los noventa fueron la época dorada de las sitcom estadounidenses, incluida la mega popular “Friends”. Son el tipo de ficciones que aún hoy se siguen maratoneando al infinito y que, gracias al streaming, han conseguido nuevas legiones de jóvenes fanáticos que no habían nacido cuando se emitían los capítulos originales . “Seinfeld”, la serie creada y protagonizada por el comediante Jerry Seinfeld, está en este grupo, y podría tener un gran regreso.

Así lo dio a entender el propio Jerry durante un monólogo en la ciudad de Boston , según informó la revista especializada Variety. En el medio de su show de stand up, el humorista aseguró que tenía “un pequeño secreto” sobre el final de la serie, que emitió su último episodio el 14 de mayo de 1998.

El comediante reconoció que la conclusión de la ficción no dejó conforme a la audiencia, pero tampoco a sus creadores, Larry David y el propio Jerry. “Va a pasar algo que tiene que ver con ese final, aún no ha sucedido”, dijo en su presentación, suscitando una ovación entusiasta del público presente y una serie de especulaciones en todo el mundo.

En el capítulo final, Jerry (Seinfeld), Elaine (Julia Louis-Dreyfus), George (Jason Alexander) y Kramer (Michael Richards) son arrestados y encarcelados después de que en un juicio se expusiera que sus acciones y actitudes a lo largo de los años (y las nueve temporadas de la serie, emitidas entre 1989 y 1998) los convertían en malos ciudadanos. La serie completa puede verse en Netflix.

La última vez que "Seinfeld" tuvo una especie de regreso fue en 2009, cuando los cuatro protagonistas aparecieron como invitados en varios capítulos de la serie “Curb Your Enthusiasm”, protagonizada por Larry David. Por eso mismo, Variety supone que la vuelta sugerida por Jerry pueda tener que ver con eventos de la temporada 12 de otra ficción, que fue filmada pero aún no tiene fecha de estreno.