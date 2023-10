Milei fue a buscar a Fátima al "Bailando", pero dejó a Tinelli con las ganas

El candidato presidencial de La Libertad Avanza fue a buscar a su novia al estudio desde donde se emite el concurso de baile de América, pero no se bajó del auto.

En ese momento y para sorpresa del público en el estudio y de los televidentes en sus casas Tinelli dijo “Por favor, espérenme un minuto, que la cámara me siga”, y salió del estudio rumbo al estacionamiento. Ahí se pudo ver varios autos estacionados junto a una ambulancia, pero la atención quedó con uno de los vehículos, negro.

Como si fuera casual, Tinelli se acercó al auto, que tenía los vidrios polarizados, y le pidió al conductor: “Perdón, buenas noches, ¿puede bajar el vidrio?, ¿es el candidato presidencial? ¿Puedo abrir la puerta?". Sus palabras le pusieron fin al misterio, bajando el cristal mansamente apareció sonriente Milei.

“Sí, efectivamente soy Javier Milei”, afirmó el dirigente libertario fingiendo sin el talento de un actor avezado que lo habían tomado por sorpresa. “¿No puede venir un minuto a ver a Carmen Barbieri?”, lo invitó Tinelli, refiriéndose claramente a Fátima. “No, pero de vuelta, sabés que solo vine a buscar a Fátima, dale. La vine a buscar...”, respondió el candidato.

Tinelli, un experto en sacarle provecho a los momentos televisivos, fue por más, micrófono en mano le disparó: “¿Dolarización sí?, ¿dolarización no?” . “Dolarización sí”, respondió Milei sin dejar lugar a dudas, y agregó: “Basta de inflación y que nos roben con la inflación”. Tanto uno como el otro quedaron conformes con el cruce.

De inmediato, Tinelli contó que se "vecino del barrio" con Milei. “Sí, eso ya lo sé”, dijo escuetamente el economista ahora lanzado de lleno a la arena política. “¿Puede abrir la puerta?”, insistió el animador del "Bailando", pero Milei se mantuvo firme: “No, de hecho esto no tendría que estar pasando”.

“¡Qué lastima que no podemos tener a Fátima con Javier!”, se quejó Tinelli después de que el candidato presidencial rechazara su invitación a ingresar al estuddio. Entonces, le volvió a decir: “¿Me pueden llevar después a mi casa que queda a tres cuadras de la suya?”. “Pero es un auto para dos este”, respondió Javier. “¿Y no puedo ir arriba de Fátima?”, insistió el conductor. “Y... no sería lo mejor”, le dijo sin vueltas.

Entonces se acercó Fátima, vestida de Carmen Barbieri, hasta el estacionamiento. Tinelli le preguntó si podía pedirle a Milei que bajara el vidrio. “¡Ay el señor es el Léon y si yo soy la leona podríamos estar juntos, ¿no les parece? Que entre a rugir un poquito, pero lo vamos a dejar que esté ahí adentro”, concluyó la comediante ante la mirada de su novio desde adentro del vehículo.

“Pero que baje un poquito el vidrio y ya lo dejo, lo quiero saludar nada más”, arremetió otra vez Tinelli. Y Fátima respondió con las mismas palabras de su novio. “Como la libertad avanza, que haga lo que él quiera, ¿no te parece?”. Entonces Tinelli hizo el último intento para poder hablar con el candidato. “¿No puede bajar el vidrio? Es un minutito nada más”.

“Dale, Marcelo en otro momento”, respondió tajante Milei y por el espacio abierto de la ventana del auto le pasó la mano para saludarlo. “Volvamos al estudio”, le dijo Tinelli a Fátima ya resignado tras la negativa del referente liberal a bajarse del vehículo. No hizo falta, el momento marcó un pico de audiencia y se viralizó en redes sociales.