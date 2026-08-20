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Hinchas de todo el mundo se organizan para pedir la renuncia de Infantino

Argumentan que el intento de vender la Copa del Mundo a inversionistas privados "dejó al descubierto una traición que el fútbol nunca olvidará”

20 de agosto 2026 · 22:23hs
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Hinchas de todo el mundo se organizan para pedir la renuncia de Infantino

Varios grupos de hinchas de fútbol de todo el mundo lanzaron una petición en la que reclaman que Gianni Infantino renuncie como presidente de la Fifa después de que intentara vender a inversores privados los beneficios futuros de la Copa del Mundo.

La petición, con la etiqueta #InfantinOut, exige también que “se reconstruya la Fifa para que el desastre actual no pueda volver a ocurrir nunca”.

>> Leer más: Infantino lucha por conservar el cargo en la Fifa y el fútbol árabe salió a apoyarlo

“El vergonzoso intento de un individuo —el propio presidente de la Fifa— de vender la Copa del Mundo a inversionistas privados dejó al descubierto una traición que el fútbol nunca olvidará”, dice la petición acerca del plan de Infantino de crear una escisión comercial, que abandonó en medio de una furiosa oposición.

Entre los grupos de hinchas figuran Football Supporters Europe, Football Supporters Africa y, en Norteamérica, el Independent Supporters Council, además de unos 40 grupos de distintas partes del mundo.

Infantino se resiste a los llamados para dejar el cargo pese a que el organismo rector del fútbol europeo, la Uefa, afirmó que no tiene confianza en él. También fue criticado por la dirigencia de la Concacaf norteamericana y de la Confederación Asiática de Fútbol.

Algunos apoyos

Algunas de las 211 federaciones miembro de la Fifa apoyan a Infantino, incluido Marruecos, coanfitrión del Mundial 2030, así como Qatar, donde vivió antes de que el emirato albergara el Mundial 2022, y Líbano, que le otorgó la ciudadanía este año. Arabia Saudí, anfitriona en 2034, no respaldó públicamente a Infantino pese a sus estrechos vínculos políticos con el reino.

“Gianni Infantino demostró un profundo fracaso de liderazgo, incompatible con una gobernanza democrática”, sostiene el reclamo de los hinchas, que añade: “La concentración de poder en torno a la presidencia de la Fifa, combinada con una toma de decisiones opaca, clientelismo de culto a la personalidad y cero rendición de cuentas, destruyó cualquier confianza restante en el organismo rector mundial”.

“Por la credibilidad de la Fifa —y por el futuro del juego— debe renunciar”, agrega.

Además, menciona el apoyo ofrecido en el pasado por Infantino a proyectos que enfurecieron a los hinchas, incluido el fallido proyecto de la Superliga Europea, el impulso para celebrar mundiales cada dos años que fue resistido y la “política de entradas extorsiva en el Mundial de la Fifa 2026” .

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