Isla Mujeres vuelve a Rosario para presentar su disco "Barato ideal"

“A nosotros no nos gusta encasillarnos en un género específico, o encarar algo nuevo pensando en los discos anteriores, como una cosa de sostener una línea estética y sonora, sino que nos gusta ir variando también según qué es lo que decir, qué queremos contar”, aseguró Amparo Torres en diálogo con La Capital.

Embed - Isla Mujeres - Barato Ideal (Full Album)

La gesta de un nuevo disco

La génesis de “Barato ideal”, que desde su nombre dialoga con una época donde todo parece descartable o vendible, donde el mercado o el dinero parecen marcar el valor de todas las cosas, comenzó con un encuentro el año pasado: cinco días de convivencia intensa de la banda para crear, en un proyecto que resulta la antítesis del aislamiento individual que propone la lógica algorítmica de la actualidad.

“Sentíamos que queríamos sacar un disco de cierta forma apresurado, como desde cierta necesidad de sacar algunas canciones. Hacía rato que no nos juntábamos entre todes a armar temas y ahí estuvimos varios días todos juntos, desde la mañana hasta la noche, tocando, grabando, y probando canciones. Porque también necesitábamos darnos ese tiempo”, contó la guitarrista sobre este proceso de gestación.

En esas sesiones, en ese estar juntos, comenzaron las nuevas canciones que hacen al disco, y que se caracterizan por una crudeza, una espesura menos amable que las melodías de las producciones anteriores. “Después nuestros amigues músicos nos prestaron guitarras, pedales y esos chiches que nos divierten, y seguimos armando los temas. Así que el disco un poco surge de esa primera juntada, y también de hablar de la necesidad de hablar de otras cosas. A veces las canciones hablan de un clima de época, aunque no sea tan directamente, pero el arte es eso también”, sumó Amparo.

Embed - Isla Mujeres - Esperándote (Videoclip Oficial)

El vínculo omnipresente, fantasmal, entre las canciones y la coyuntura, fue buscado pero no forzado por la banda, que además buscó expresarlo en distintos niveles. “Está totalmente vinculado con la coyuntura. Hay ciertas ideas y pensamientos en algunas letras del disco, de cómo a veces estas situaciones de crisis atraviesan la vida cotidiana y queríamos contar ese aspecto, eso de no poder. La resistencia puede ser una cuestión super política y politizada, pero también es eso interno de remarla. Siento que viene un poco por ahí también”, detalló la artista en este sentido.

En cuanto a la construcción de lo sonoro, Amparo explicó: “Queríamos despojarlo de tanta producción. Igual tiene un montón de producción, pero en otro sentido. No es que por que sea crudo, es así nomás, aunque a veces se piensa eso. El sonido que queríamos era eso, darle más lugar a las guitarras”.



“También hay toda una nueva oleada del rock por decirlo de alguna manera, donde se revaloriza que haya gente tocando instrumentos. Nosotras siempre estamos entre el pop y el rock. ‘Correr adentro’ es mucho más popero para mí, aunque este también tiene cosas poperas, en términos más estéticos incluso”, aseguró la guitarrista, estableciendo un correlato también con la nueva escena del indie nacional.

Actualmente la banda se encuentra en un momento de crecimiento y afianzamiento en la escena también regional e internacional. En el último tiempo, compartieron escenario con artistas como La Femme (Francia), Juana Molina, Bándalos Chinos, Mi Amigo Invencible, Los Besos y Las ligas menores.

Una gira sin precedentes

La gira de presentación de “Barato Ideal”, sin ir más lejos, comenzó en México, donde se encontraron con una especie de furor por su propuesta. “Estuvo re bueno. Lo cierto es que nunca habíamos salido del país, para empezar. Hacía rato que teníamos ganas y México es un lugar donde nos escuchan mucho en distintas ciudades. Son muy fanáticos, les gusta mucho la música argentina. Les gusta mucho la música en general, me parece. Veo por ahí videos de bandas que son re under, de distintas partes del mundo, tocando allá y la gente está sacada. Te piden una remera, te piden un autógrafo. Nunca firmé tantos autógrafos en mi vida, no sabía ni qué poner”, relató Amparo, entre risas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por isla mujeres (@islamujeresmusica)

“Se acercan mucho a charlar, te cuentan una anécdota, alguien de pronto te dice ‘a mí esta canción me salvó la vida’ y es muy loco eso. Un pibe me dijo que nos escuchaba desde los 19 años. Ese contacto con otras experiencias de vida nos da ganas de poder ir más a más lugares, te ponen en un lugar distinto y pone en juego un montón de cosas”, agregó la música sobre el público mexicano.

Con cuatro discos en su haber, los shows en vivo engrosan sus posibilidades. “Está buenísimo el momento de armar los setlists ahora. Cuando arrancamos no veíamos la hora de tener más temas para poder elegir qué tocar. Ahora estamos viendo de tocar el disco entero. En el show que presentamos en México está todo medio mezclado: hacemos un recorrido por todos los discos, incluso el primer EP que no está ni en Spotify, está en YouTube. Tiene cuatro canciones, y ‘Lago eterno’, que está en ‘Barato ideal’, es una reversión de uno de esos temas”, narró Amparo sobre el armado de la propuesta sobre el escenario.

Para quienes tengan más vínculo con otras épocas de la banda, también habrá canciones. “El show en vivo atraviesa todas las épocas, hay bastante de ‘Correr adentro’, algo de ‘Secreto’. Hay algunos enganchados, algunos momentos más instrumentales. Hay un momento donde yo dejo la guitarra y me pongo a cantar solamente”, adelantó la artista.

Finalmente, desde Isla Mujeres compartieron el entusiasmo por su inminente retorno a la ciudad, con la que fueron forjando una relación sólida desde los comienzos de su carrera. “Nos encanta ir a Rosario. La primera vez que salimos de gira con Isla Mujeres fue para allá”, cerró Amparo.