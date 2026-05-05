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Con invitados de lujo, el nuevo álbum de The Rolling Stones ya tiene fecha

“Foreign Tongues” se lanzará el 10 de julio, y tendrá entre los invitados a Paul McCartney, Steve Winwood, Chad Smith y Robert Smith

5 de mayo 2026 · 22:03hs
Con invitados de lujo, el nuevo álbum de The Rolling Stones ya tiene fecha

Hubo una época en que estaba "prohibido" mezclar Rolling Stones con Beatles. Los tiempos han cambiado y “Foreign Tongues”, el álbum que The Rolling Stones lanzará el 10 de julio, tiene como invitado de lujo a Paul McCartney.

Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood se reunieron con el comediante Conan O'Brien para charlar sobre los 14 nuevos temas y difundir el nuevo simple, “In The Stars”.

Embed - The Rolling Stones - Foreign Tongues | Album Trailer

“Foreign Tongues” incluirá una aparición especial de Charlie Watts (fallecido en agosto de 2021), con una batería que grabó en una de sus últimas sesiones antes de su muerte. Además de viejos conocidos como Darryl Jones, Matt Clifford y Steve Jordan, el disco también tendrá colaboraciones de McCartney, Steve Winwood, el baterista Chad Smith (The Red Hot Chili Peppers) y el líder de The Cure, Robert Smith.

Jagger contó: “Un día llegué a Londres para grabar mi voz y ahí estaba un tipo de espaldas, con una bata larga. Cuando se dio la vuelta, tenía los labios pintados. ‘¡Sos Robert Smith, de The Cure!’, le dije". Al rato, Smith estaba grabando los coros en una canción de los Stones. “Así funcionan a veces las colaboraciones”, reflexionó Jagger.

Ronnie Wood aseguró que McCartney tenía muchas ganas de grabar con ellos. Y aseguró que el ex-Beatle celebró después de las grabaciones: "¡Ahora puedo decir que toqué con los Rolling Stones!".

El último álbum de los Stones fue “Hackney Diamonds”, de 2023, que fue su primer disco de material original desde 2005. En aquel disco la banda había trabajado estrechamente con Andrew Watt, ganador del Oscar y conocido por su trabajo con Post Malone y Justin Bieber, entre otros. El productor otra vez estuvo detrás de las consolas en “Foreign Tongues”.

La banda más grande del rock

Las especulaciones en torno a un nuevo álbum de la banda más grande de la historia del rock circularon durante semanas. Primero, aparecieron carteles por todo Londres con el nombre de la banda The Cockroaches (un seudónimo que los Stones usaron algunas veces) junto con un QR. El código llevaba a thecockroaches.com, que incluía una página de registro. Una vez que un usuario se registraba, recibía un mensaje de confirmación de Universal Music, el sello de los Stones.

Luego llegó un lanzamiento de etiqueta blanca, solo en vinilo, del tema “Rough and Twisted” usando el nombre The Cockroaches, el primer verdadero adelanto de “Foreign Tongues”, descifrable únicamente por los más fanáticos de la banda.

Embed - The Rolling Stones - Rough And Twisted (Official Audio)

En la semana previa a su anuncio comenzaron a aparecer vallas publicitarias con el emblemático logotipo de la boca y la lengua de la banda en grandes ciudades de todo el mundo, con las palabras “Foreign Tongues” en varios idiomas: “Fremmede Sprog”, “Vreemde Tongen”, “Dayuhang Dila” y “Langues Étrangères”, entre otros. Casi al mismo tiempo, el sitio web oficial de The Rolling Stones se actualizó para incluir clips de video estilizados para que parecieran capturas de cámaras de vigilancia con ellos grabando en el estudio.

La banda compartió el domingo un rompecabezas deslizante que los fans creían que era el arte del álbum, que mostraba un collage caricaturesco de los rostros de los integrantes. Y tenían razón: era la portada oficial del disco.

Embed - The Rolling Stones - In The Stars (Official Lyric Video)

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