Identi-Kit: Volver al pop

“Yo te puedo decir la verdad”, cuenta Mottura, cortado en jarra mediante, sobre la posta del regreso. “Estábamos comiendo en casa y mi hijo Julián, que estaba en México tocando la batería por un intercambio cultural, le manda un mensaje a Luciano diciendo «che, ¿y si armamos Identi-Kit? Preguntale a papá». Luciano, que es bastante organizado, metódico e incisivo, yo digo que es hijo de Rivas (risas), me dice «¿papá, por qué no armás Identi-Kit?». Y le digo: «Porque le tengo que decir a Risso, a Vilaseca, al Pájaro y a Rivas». «Bueno, hacelo ya», me respondió. Y ahí empezó todo”.

A su turno, Rivas, que aceptó de inmediato el convite para este reencuentro, habló de una sintonía fina que hizo que esta idea del regreso tomara forma: “A veces hay casualidades y otras hay causalidades. Yo venía escuchando mucho a Identi-Kit en estos días, que en verdad siempre los escucho; a veces había rechazado de tocar con ellos, porque estoy en otro palo y en Buenos Aires nunca me inserté dentro del rock, pero cuando Claudio me llamó sentí que necesitaba hacer esto. Mi hijo me dijo «hay que cerrar el círculo». Y te lo cuento y me emociono. Quizá ahora no me veo con los ojos pintados, me veo como estoy hoy y hasta me sorprendo de cómo toqué anoche en el primer ensayo con todos juntos. Es como cuando volví a nadar después de la pandemia, pensé que me iba a ahogar y nadé, y esto es lo mismo”.

Mottura no para de decir que Rivas y Risso “son dos animales de la música” y que en la primera juntada de la banda, sin Rivas que estaba de gira con otro grupo y con Risso tocando en bajo en su lugar, hubo un momento en que las miradas de Claudio y Jorge se cruzaron en “Yo sé que se puede” y pasó lo inevitable: “Nos pusimos a llorar como dos boludos”.

Lo cierto es que, más allá de la nostalgia, y de que el Pájaro no pudo sumarse “por ahora” debido a “cuestiones de agenda”, ya que Vilma Palma está en plena actividad, los Identi-Kit van por todo. Incluso Mottura toma la frase de “cerrar el círculo” de Rivas para tirar entrelíneas que tienen proyectado que después del ECU podría venir un teatro, y el juego de palabras lo lleva al mismo lugar: “Queremos cerrar El Círculo”, y se sonríe.

En la misma línea de tres, parafraseando la onda futbolera, todos defienden la misma postura. Así habla Risso, hoy guitarrista de The Carpo’s Blues: “Yo no soy más el de lanas largas, lamento comunicarles que ese tipo ha muerto. Ese momento fue increíble, el haber llegado a jugar en primera, nos faltó ganar el campeonato. Estuvimos ahí con los ídolos nuestros, compartiendo escenarios, compartiendo grabaciones. En el segundo disco cantó Goldin, que no salió en los créditos no me acuerdo por qué; o iba Juan (Baglietto) al estudio, que era gente que nosotros admirábamos de chicos, y estaban ahí codo a codo con nosotros. Patricio Rey estaba grabando “Oktubre” en Panda y ensayábamos en el mismo estudio de los Cadillacs, venía Calamaro, venían los Soda, fue fuerte. Y ahora es cerrar un círculo y ver qué pasa”.

Para finalizar, Sergio Rivas afirma: “Este show es en el marco de un reconocimiento que la Universidad Nacional de Rosario nos va a hacer porque fuimos parte de un movimiento. Es que nosotros no queríamos hacer una fiesta de cumpleaños, queríamos celebrar en serio que nuestras canciones no sólo estaban bien hechas, bien cantadas, bien tocadas, sino que además modificaron la vida de mucha gente. Yo creo que Identi-Kit marcó una época del pop. Quizá en ese momento no nos dábamos cuenta, pero uno lo empieza a reconocer cuando pasa el tiempo”.