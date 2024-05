Habló la mujer que dice ser la verdadera "Martha" de la serie de Netflix "Bebé Reno"

Embed

“Él me pidió tener sexo. Le dije que no, que no estaba interesada", recordó la mujer y añadio´: "Me dijo si quería que me arreglaba mis cortinas, me reí, y él me dijo que era un eufemismo. Me dijo ‘¿querés que vaya a tu casa?’, y le dije que tenía novio. Lo frené en seco”.

Gadd dijo que una mujer, presuntamente Harvey, lo acosó durante años y que ella fue la inspiración para el personaje de Martha. Uno de los tópicos de la serie son las mentiras que dice la mujer, sobre lo que Havey respondió: “No miento, bueno, digo mentiras piadosas si es absolutamente necesario”

Y dio un ejemplo: “Como cuando mi ex vecina de 94 años estaba muriendo, todos sabíamos que se estaba muriendo. La noche anterior la había llamado al hospital, le mentí y le dije ‘que duermas bien, todo va a estar bien’. Así que diré una mentira piadosa como esa”.

También se quejó de que la serie no complicó la relación que mantiene con un abogado. “Él piensa que esto es horrendo. Todos mis amigos abogados lo piensan. Todos mis amigos profesionales lo piensan. Otras personas también. La gente está siendo muy comprensiva", señaló Havey.

"Personas que no conozco dicen cosas como: ‘¿Te están acosando en la calle?’ Ya sabes, la gente está siendo muy, muy amable, cualquiera que sepa sobre esto”, manifestó la mujer en la entrevista que despertó gran interés en el Reino Unido y en todo el mundo.

La respuesta de la “verdadera Martha”

Harvey negó rotundamente las acusaciones de Gadd. En una entrevista con The Guardian, dijo que Gadd le pidió sexo en varias ocasiones y que ella siempre se negó. También dijo que nunca lo acosó ni lo amenazó.

También dijo que ha sido atacada y ha recibido amenazas de muerte desde el lanzamiento de "Baby Reindeer". Ella dice que Gadd y sus fanáticos la han culpado por la representación negativa de Martha en el programa.

Durante el mano a mano con Piers Morgan, negó haber acosado al protagonista. “Richard Gadd es psicótico y está completamente loco”, dijo, al tiempo que lanzó: “Él me pidió tener sexo”. Sostuvo que no abusó de Gadd, tal como se muestra en el show, y que tampoco estuvo presa.

De qué se trata la serie "Bebé Reno"

Desde su estreno el pasado 11 de abril Bebé Reno ("Baby Reindeer" en su nombre original en inglés), la serie creada y protagonizada por Richard Gadd, se convirtió en uno de los títulos más vistos de Netflix. La historia sigue a un hombre que es acosado por una mujer y que, curiosamente, está inspirada en una historia real.

En la serie Donny Dunn (Gadd) desarrolla una relación retorcida y complicada con una mujer llamada Martha (Jessica Gunning) después de conocerla en el bar donde trabaja. Aunque inicialmente parece amable, su comportamiento se convierte en acoso, en la vida real y en las redes sociales.

El propio Richard Gadd reveló públicamente que sufrió acoso durante cuatro años por parte de una mujer que le llamaba, precisamente, "Baby Reindeer". Aparentemente, le seguía constantemente a sus actuaciones de comedia e incluso se presentaba en su casa.