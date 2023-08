Gustavo Conti dio detalles de la salud de Silvina Luna: "Está un poquito mejor"

Conti insistió con que Luna sigue estando grave y no se debe sobredimensionar la mejoría que experimentó en el último tiempo. “Está un poquitito mejor. No está intubada en coma como estaba hace veinte días atrás. Cayó un rayo de repente, porque en un momento todos pensamos lo peor. La pudieron desentubar, salió adelante, pero no es que se paró y fue al baño”, aclaró Gustavo.

“Está mejor pero está muy lejos de ser la Silvina Luna que era antes. Estamos todos esperando que caiga un rayo y digamos: ‘Che, mirá lo que pasó, de repente se bajó de la cama’ y no. Yo cuando la fui a ver se me cayó la mandíbula al piso”, dijo el ex “Gran Hermano”, y agregó: “Yo le tengo fe a ella sobre todo. Y bueno, seguiré rezando como lo hago todos los días”.



Recientemente, la pareja de Gustavo y también amiga de Silvina, Ximena Capristo, había visitado a la rosarina y se había mostrado conmovida con la recuperación. “La estamos acompañando todos. Esto es minuto a minuto. Ella tuvo una gran mejoría y eso es importante y alentador. No está sola, siempre estuvo acompañada”, aseguró “la Negra” luego del encuentro con Luna en el Hospital.