Guillermo Francella habló sobre el conflicto con Érica Rivas por "Casados con hijos"

Guillermo Francella dio detalles sobre el distanciamiento de Érica Rivas de la producción teatral de “Casados con hijos”. En una entrevista para el ciclo “Caja Negra”, el actor habló de las diferencias que motivaron que la actriz no fuese parte de la obra en vivo basada en la popular tira.

En 2019, con la producción de Gustavo Yankelevich, comenzó a gestarse la versión teatral de “Casados con hijos”, uno de los mayores éxitos televisivos recientes en la pantalla chica nacional. Al momento de reunir al elenco, Érica Rivas, que interpretaba a la entrañable vecina María Elena Fuseneco, decidió no ser parte por diferencias creativas en relación a la negativa de actualizar las dinámicas de género del programa original. Finalmente, Jorgelina Aruzzi ocupó su lugar y la obra se estrenó en enero de 2023, con

"Fue una elección, no se pudo más, se le habló de mil maneras", sostuvo Francella. "Ella sostenía que quería que hubiera otro 'Casados con hijos' con autoras mujeres que entienden el universo que está pasando. Lo habló Florencia (Peña), lo habló Luisana (Lopilatto), lo habló Gustavo (Yankelevich). Lo hablaron todos”, aseguró el actor.

Además, Guillermo compartió que uno de los cuestionamientos de su colega era si la gente se iba a reír de los mismos chistes, dieciocho años después.en este sentido.

“Yo le aclaré: ‘No te comas un pan amargo y no me lo hagas comer a mí y a los chicos’. Pero estaba demasiado tomada con este tema”, sumó el actor, quien resaltó el éxito de la obra: "Hicimos 93 Gran Rex, doscientas mil personas. No fue una espina, fue una fiesta maravillosa".