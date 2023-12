"Gran Hermano": quiénes son los primeros nominados

Su ingreso en la casa 24 horas después del resto no cayó bien a los “hermanitos” en general, pero en particular Catalina, quien fue al confesionario a exponer su indignación.

“Estoy enojada, todos tenemos derecho a entrar, pero llegan estos dos de la nada y se ponen a hacer el juego. No me parece justo, me parece todo super injusto. No me gustan estas cosas y no lo puedo caretear como los demás, por eso mi cara. Yo no me voy a callar tampoco las cosas, ni voy a ocultar ni hacerme la desentendida con nadie. Yo soy así”, dijo, antes de emitir sus votos.



Por su parte, Juliana hizo un descargo a sus compañeros apenas quedó conformada la placa. “Les voy a decir algo. Acepten a las persona como son, ustedes tienen una personalidad y yo tengo otra. Cada uno vino acá por algo. Yo vine a cagarme de risa de mi. Yo mi vida la vivo como quiero. Y la vivo hace años”, afirmó, contundente.