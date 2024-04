"Gran Hermano": quiénes son las finalistas de la doble jornada de eliminación

Recapitulando: la placa estaba integrada por: Manzana, Florencia, Virginia, Paloma y Zoe, Catalina y Furia. Los primeros cinco participantes fueron salvados uno a uno por el público, y pudieron volver a sentirse tranquilos. No obstante, la médica y la personal trainer no corrieron con la misma suerte. Las dos ex amigas, ahora enfrentadas, se encuentran a la merced de la votación de la audiencia.

De esta manera, se comienza a derrumbar lo que parecía ser un imperio. Juliana "Furia" Scaglione era una de las jugadoras más fuertes del reality, con una comunidad fan activa y consolidada. Cuando la personal trainer no fue salvada por decisión de los televidentes, la sorpresa se disparó tanto fuera como dentro de la casa. Habrá que esperar el programa de este lunes para saber si la santafesina logra ganarle la pulseada.