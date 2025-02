"Gran Hermano" abrió la postulación a exparticipantes para ingresar a la casa

Durante las últimas horas, comenzaron las especulaciones de quiénes serían los candidatos para tomar el lugar que dejó el joven participante , quien se fue expulsado por “revelar información sensible del exterior” en reiteradas ocasiones. Entre los mencionados, resonó con fuerza Furia Scaglione , protagonista de la edición anterior y parte del panel actual del reality.

La puerta quedó abierta y el Golden Ticket traerá consigo nuevas estrategias, por lo que podrían modificarse algunas alianzas y desestabilizar el poder de algunos participantes. Cabe destacar que los jugadores no tienen conocimiento de lo que está por ocurrir, con la incertidumbre de cara a las próximas semanas.

Por qué expulsaron a Luca Figurelli

El participante de 18 años había reingresado a la casa a través del repechaje, después de pasar varias semanas afuera tras su primera salida. Debido a su poco cuidado en las conversaciones con sus compañeros, recibió reiteradas advertencias y sanciones sobre las estrictas reglas del juego.

Luego de una pelea con Chiara, habló con Lourdes y Martina sobre su regreso a la casa, por lo que reveló que el grupo de Luz, Luciana y Santiago contaba con mayor apoyo de los fanáticos que su propia alianza. Por eso, Gran Hermano fue contundente y anunció su descalificación.

El comunicado de Gran Hermano

“Mi obligación es que el juego nunca se vea empañado por desobediencias que atentan contra el espíritu de esta competencia. Luca, desde que reingresaste a mi casa, te llamé la atención en varias oportunidades. Te envié a placa por este motivo y, a pesar de ello, volviste a revelar información sensible del exterior. El video está disponible para cuando lo desees ver”, comenzó el dueño de la casa.

Al concluir su comunicado ante todos los participantes, cerró: “Imaginarás que no me es nada grato informarte que, en este mismo momento, debés abandonar mi casa. Estás fuera del juego, has quedado expulsado. Te pido por favor que te dirijas a la puerta giratoria sin valijas. Tus pertenencias las recibirás próximamente”.