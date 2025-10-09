El adiós a Miguel Ángel Russo en La Boca: copado por hinchas y un respetuoso silencio

Los alrededores de la Bombonera se parecen a los típicos de un día de partido, pero sin el bullicio propio. La gente fue a darle la despedida al entrenador

De River y Boca, rivales en la cancha pero unidos en el último adiós a Miguel Ángel Russo.

Un hincha de Boca y otro de Central, saliendo de la Bombonera tras despedir a Miguel Ángel Russo.

El movimiento de hinchas por las calles del barrio de La Boca, próximos a la Bombonera, durante este jueves se parece al característico de un día de partido , pero sin el bullicio propio. En el ambiente predomina el silencio, una sensación extraña con tanta gente caminando. El que habla lo hace en un tono bajo, en señal de respeto hacia esa figura que los convoca y cuyo fallecimiento conmovió al pueblo futbolero.

Miguel Ángel Russo , cuyo fallecimiento se produjo el miércoles, se ganó el respeto y el aprecio del mundo del fútbol, siendo capaz de concentrar durante todo el día a hinchas de los más diversos clubes para participar de su velatorio, realizado en el hall central del estadio de Boca, su último club.

Simpatizantes de los más diversos colores se acercan hasta la Bombonera y, obviamente, resaltan los de Central. No solo de canallas que residen en Buenos Aires, sino otros que viajaron especialmente desde Rosario, para darle el último adiós al entrenador, que lo dirigió en cinco etapas.

Hinchas con camisetas de Boca, Estudiantes, San Lorenzo y Vélez, por lo que pasó Russo, proliferan por todas partes. También de clubes archirrivales de los mencionados, como River y Huracán. Todos juntos, hermanados por el dolor de la partida de una persona que logró la consideración general.

El ingreso para el velorio estaba previsto a partir de las 10, pero se demoró. A las 11.36 se permitió el ingreso del público, que debió hacer fila por la calle Del Valle Iberlucea y doblar por Brandsen hasta el hall central, donde se encuentra el féretro de Russo. Se colocaron vallados para que el tránsito fuese en orden.

De River y Boca, rivales en la cancha pero unidos en el último adiós a Miguel Ángel Russo. Celina Mutti Lovera / La Capital

En el hall se colocó una pasarela en forma de U por donde camina la gente para pasar junto al ataud del entrenador. Pueden permanecer unos pocos segundos para no entorpecer la circulación de los demás.

El velorio es a cajón abierto y en su interior hay camisetas dobladas de Central, Boca y los otros clubes con los que se identificó Russo. Debajo del féretro hay ofrendas de toda clase, desde casacas hasta pelotas de fútbol.

Los únicos gritos, de vendedores

Los gritos de vendedores de bondiola, choripanes, gaseosas y cerveza son los únicos que rompen la monotonía. Porque predomina un respetuoso silencio en los alrededores de la Bombonera.

La procesión no se detiene. Más tarde se espera la presencia de varios referentes del plantel de Central y del cuerpo técnico, que viajaron luego de la práctica de la mañana en autos particulares.

El velorio continuará hasta las 22. Mientras que el viernes será de 10 a 12.