Florencia Peña desmintió que haya un video con Alberto Fernández: "Hay una campaña de misoginia"

“Esa es la única razón por la cual yo me puedo juntar con un hombre a solas, haciendo un pete. O sea, el estado de misoginia y la campaña feroz que me hicieron en ese momento fue tan cruel y tan dura que hasta el colectivo 60 me apoyó ", dijo la actriz y conductora.

Y continuó: “Pasa el tiempo, mi vida sigue. Yo, la verdad, que hoy estoy en un momento muy alto, personal, familiar, hermoso, y además en un alto momento profesional. O sea, no podría decirles que no estoy pasándola bien en este momento. He tenido peores momentos. Y de repente, me encuentro con esta especie de balde de mierda que me tiran desde un lugar que no comprendo”.

“Digo, soy TT en Twitter. ¿Por qué? Por aquella visita. No hay nada nuevo, no es que algo pasó. Y con la mentira, porque quiero decirlo de esta manera, con la atroz mentira de que está por salir un video mío. No hay ningún video mío que esté por salir. El que se compró los pochoclos, cómaselo tranquilo mirando los Juegos Olímpicos”, siguió, con ironía.

Peña respondió a quienes la acosaron por redes sociales y a quienes validaron los rumores en los medios de comunicación: "No me rompas las pelotas, yo laburo desde los siete años, este año cumplo 50, tengo una extensa carrera, ¿quieren mi currículum? vayan a Wikipedia".

Y cerró, firme con su postura: “Pues no hay ni video, ni foto, no hay nada. Yo fui a una reunión y lo que quiero decir es, intentaron burdamente armar una foto como si fuera yo, haciéndole un pe… en el ascensor. Yo no fui a la Casa Rosada, chicos. Yo fui a la Quinta de Olivos. Y yo no estaba morocha en esa época. Si la van a hacer, háganla bien”.