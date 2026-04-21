Provincial no pudo en el tercer chico y se prolonga la serie en la Liga Argentina de Básquet

Provincial perdió 83 a 69 ante Deportivo Viedma y la serie de octavos de final de la Liga Argentina de básquet quedó 2-1 a favor de los rosarinos

Con el 2-0 en contra, Deportivo Viedma había quedado contra las cuerdas en los octavos de final de la Liga Argentina de básquet, pero este martes hizo pesar la localía y se impuso 83 a 69 en el tercer chico, quedando el global 2-1 a favor de Provincial que volverá a presentarse el próximo jueves en el Ángel Cayetano Arias, el mismo escenario.

En los primeros tres cuartos la paridad fue manifiesta y se notó en el marcador. La efectividad de ambos fue muy pareja y no hubo grandes diferencias. De hecho en el primero la diferencia fue de tan solo tres puntos (18-15), en el segundo terminaron iguales (23-23) y en el tercero otra vez la brecha fue de tres puntos (25-22).

El quiebre del partido fue en la mitad del último cuarto, cuando el local sacó 13 puntos de diferencia que terminaron siendo tan claves como inalcanzables para asegurarse la victoria, sellar su primer chico, levantar la cabeza y soñar con un quinto partido en el Bonilla.

Provincial deberá ajustar detalles

Ajustando algunos detalles, a Provincial aún le queda la chance de cerrar la serie en la capital rionegrina sin pensar en un posible quinto encuentro. Más allá del resultado, el Rojo volvió a demostrar carácter, entrega y competitividad en una serie exigente.

Gonzalo Torres, con 18 puntos y 7 rebotes, y Federico Gobetti, con 14 puntos y Adrián Boccia, con 13 tantos y 7 rebotes, fueron los máximos anotadores del equipo rosarino. Por el lado de Viedma sobresalieron Luciano Cáceres (19) y Lucas González con 17 y 13 rebotes.