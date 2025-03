Feli Colina tocará gratis en Rosario en el marco del Festival Mueva

La cantante y compositora de 30 años viene a despedir “Lxs Infernales (del Valle Encantado)”, su tercer disco, lanzado en 2023 y producido por Nico Cotton. Una “precuela” de su anterior trabajo “El valle encantado” de 2022 (nominado a los premios Gardel como Mejor Álbum de Folklore Alternativo), en la que revela sus inspiraciones a través de versiones de distintas expresiones folklóricas: el “Gloria” de “La Misa Criolla” de Ariel Ramírez, “Babalú” de la cubana Margarita Lecuona, “Carnavalito del Duende” del Cuchi Leguizamón y hasta “Trigal” de Sandro (a quien Colina considera “folklore argentino” por su identidad eminentemente popular).

Feli Colina, en un cambio de era

Feli está en pleno “cambio de era”. En Rosario, promete dar cuenta de este momento de transición repasando los infaltables de su repertorio y adelantando su próximo material. “Ya quedan los restos de ‘El valle encantado’ y ‘Lxs infernales’, ese espíritu ya no sé ni dónde está ni cómo ubicarlo. Pero esas canciones estarán siempre, lo mismo que con ‘Feroza’. Pero van tomando un nuevo espíritu y un nuevo lenguaje que tiene más que ver con lo que viene. Es un momento que ya por suerte conozco así que no me asusta, pero es un momento bastante incómodo este entre medio de un proyecto y otro. Es incómodo pero es muy interesante también”, dijo Colina en diálogo con La Capital.

Lo estético y lo teatral son elementos centrales de la propuesta de la artista, que nunca fue únicamente sonora. Colina crea paisajes con cada disco. El “valle encantado” cobró vida con texturas, colores (oscuros), y profundidades definidas, haciéndolo también encantador: hay algo hipnótico y ritualesco en las canciones de Feli, algo que se vislumbra en la profundidad de su voz y de los pulsos de la percusión, una ancestralidad que se articula con lo moderno para volverse irresistible. Hay algo que suena a pulso vital de la tierra.

“Es todo muy intuitivo, no hay mucho armado performático al menos hasta esta etapa. Sí es algo que me gustaría explorar. Quizás en la etapa que viene armo más puestas o coreografías, pero hasta ahora siempre fue reconocer un espíritu, un qué decir, y de ahí vivirlo fecha a fecha. Alguna cosita, algún bailecito, alguna gracia tenemos armada con la banda, pero en general es muy expresivo del momento y se va armando en cada show”, contó la artista.

La artista emergió con fiereza en la escena nacional con su primer disco “Feroza” en 2019. Este álbum fue el resultado de haber ganado el concurso Camino a Abbey Road, lo que le permitió grabar en el mítico estudio londinense. Desde ese momento, Feli experimentó un crecimiento sostenido, alimentado por la riqueza de sus posteriores trabajos discográficos y por la fuerza de cada show en vivo.

La última vez que Feli estuvo en Rosario fue en agosto de 2024, junto a la banda Los Besos. Esta vez, llega por primera vez a la ciudad con banda completa. “Es el carácter completo del proyecto, que casi nunca pude sacar de Buenos Aires. Así que estoy muy contenta de poder ir con todos, con las coristas, con baterista. Es un show completamente diferente al que hicimos el año pasado con Los Besos. En el carácter mismo de cada músico, de la lista de temas, de las versiones que llevamos se puede observar en qué se está convirtiendo, en qué nos estamos convirtiendo”, afirmó.

Si bien en el último tiempo estrenó algunas canciones como “Sonhos” o “Enamorada” (con BLAIR), aseguré que no son representativas de su próximo material. “Es un poquito más impetuoso, más anguloso que lo anterior. En ‘Lxs Infernales’ ya había algo más anguloso. Pero este es más rebelde, más punk”, adelantó Colina.

Al momento de hablar de las experiencias que influencia su música, Feli compartió: “Me gusta leer, me gusta abrir páginas y leer oracularmente. Me gusta la ropa. Pero en realidad me gusta la vida, la calle, las cosas que me tocan ver. Me inspiran mucho las personas, las que quiero y las que no quiero, los discursos, los momentos sociales, el psicoanálisis, la filosofía, la naturaleza. Todo esto me atraviesa más que las disciplinas artísticas propiamente dichas”.

Finalmente, se refirió a la alegría de tocar cerca del Paraná este fin de semana en Rosario: “Hay algo del río, de todas las formas de agua, que siempre me convoca. Me gusta que me toque cantar al lado del río, como una forma de conocerlo”, cerró la artista.