Duro comunicado de Newell's sobre lo que considera una "arbitraria" inhibición de la FIFA

Tras conocer el fallo de la institución madre del fútbol mundial, la dirigencia Leprosa llevó tranquilidad a sus hinchas y analizó la sanción de FIFA

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

11 de septiembre 2025 · 11:18hs
Newell's fue notificado de la sanción de FIFA este miércoles a la tarde 

Este miércoles, una noticia sorprendió el presente del mundo Leproso, ya que se conoció que la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) inhibió a Newell's por una deuda que, hasta ese momento, como sucede habitualmente, no se conoció. A medida que se fueron conociendo detalles, se supo que era por una deuda de la Lepra con Liverpool de Uruguay por el delantero Juan Ignacio Ramírez.

Pero para que los rumores no corran y aclarar la situación y el grado de perjuicio que puede caer sobre la institución, la dirigencia publicó un comunicado confirmando la decisión de FIFA y dando detalles de cómo se desarrollará la solución en los próximos días. La sanción que podía recaer sobre el club es la de imposibilidad de sumar refuerzos en los siguientes tres mercados de pases.

Qué dice el comunicado de Newell's sobre la inhibición de FIFA

"El Club Atlético Newell’s Old Boys informa a sus socios, socias e hinchas que en las últimas horas la FIFA notificó una inhibición sobre nuestra institución", comienza el comunicado confirmando lo dispuesto por la casa madre, pero sin embargo deja una crítica fuerte ante la medida: "El Club reconoce formalmente esta medida, aunque la considera de carácter arbitrario".

Más allá en esto, se buscó llevar tranquilidad tanto a los socios Leprosos como a los candidatos, pensando en una futura dirigencia y su manejo de los próximos mercados de pases: "Sin embargo, queremos llevar tranquilidad a toda la familia rojinegra: el proceso de desinhibición ya se encuentra en curso y avanzando de manera inmediata, motivo por el cual esta situación no generará ningún tipo de impedimento para que Newell’s Old Boys pueda incorporar futbolistas en el próximo mercado de pases", plantea el texto.

Finalmente, el comunicado vuelve a dejar en claro que la situación está controlada y que no va a llevar consigo sanción alguna. "El club reitera su firme decisión de continuar gestionando con responsabilidad y transparencia, garantizando que el futuro deportivo no se verá afectado por esta situación puntual", cierra.

Tras cinco horas, la adolescente atrincherada en una escuela entregó el arma

Tras cinco horas, la adolescente atrincherada en una escuela entregó el arma

