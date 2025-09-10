Nicki Nicole rompió el silencio sobre su romance con Lamine Yamal

Después de mucha incertidumbre, la cantante rosarina enfrentó a las cámaras en un evento en Barcelona y habló del joven futbolista

Los rumores sobre el romance entre la cantante Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal fueron confirmados por la propia rosarina este miércoles en un evento en Barcelona. Ante la pregunta de los periodistas, la artista reconoció que está "muy enamorada".

Instalada en Barcelona, este miércoles Nicki Nicole asistió a un importante evento de moda que se celebró en la ciudad española luciendo un look inspirado en la década del 2000. Frente a las cámaras de los medios, la rosarina se mostró muy feliz por su vida en suelo catalán.

"Estoy muy feliz en Barcelona, la verdad que recibo mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos" , manifestó.

Los periodistas le preguntaron si está enamorada de Lamine Yamal, el joven futbolista del Barcelona. La cantante, entre risas, declaró lo que sus seguidores hacía tiempo querían escuchar : "Estoy muy enamorada. Y muy feliz".

Un confesión esperada

Hace ya más de un mes que la relación entre la cantante rosarina Nicki Nicole y el futbolista estrella Lamine Yamal está en boca de todos. Definitivamente, la relación de la rosarina, de 25 años, y el español Lamine Yamal es una de las más seguidas por la prensa nacional e internacional.

Los rumores comenzaron cuando distintos medios españoles aseguraron que habían sido vistos juntos a la salida de una discoteca en España. Poco después, la cantante fue fotografiada alentando al Barça desde una platea del estadio Johan Cruyff. Finalmente, en el cumpleaños de la artista, Yamal compartió una foto que confirmó públicamente el romance.

Sin embargo, la cantante no realizó declaraciones al respecto. De hecho, hasta comenzó a rumorearse que la relación entre ambos había terminado y que el delantero había borrado de sus redes sociales las imágenes con la rosarina.

A pesar de la incertidumbre, el joven futbolista dejó atrás cualquier tipo de especulación al mostrar en un video su fondo de pantalla en el celular: una foto con Nicki. Ahora, las declaraciones de la rosarina no dejan ninguna duda al respecto sobre el romance que están viviendo ambos jóvenes.