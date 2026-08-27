Estrenos de cine en Rosario: comedia romántica, trhiller postapocalíptico y el reestreno de Harry Potter

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 27 de agosto. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas
Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Aunque hoy el mundo del streaming predomina en el mundo audiovisual, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.
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Will Gluck, responsable de "Con todos menos contigo" (Anyone But You) y del clásico "Amigos con derechos", regresa al género que marcó buena parte de su filmografía con "Solo por una noche", una nueva comedia romántica protagonizada por Mónica Barbaro y Callum Turner.
La película sigue a Allie y Owen, dos desconocidos que se conocen en una versión ligeramente ficticia de Nueva York durante la única noche del año en la que las personas solteras tienen permitido tener sexo. Sin embargo, ambos buscan algo más que un encuentro casual.
Owen acaba de ser dejado por su pareja, mientras que Allie sigue creyendo en el amor. Cuando se conocen, la conexión entre ellos parece inmediata, pero una serie de tropiezos y aventuras hará que pasen la noche cruzándose, perdiéndose y volviendo a encontrarse por toda la ciudad. En medio de ese caos, podrían descubrir que lo que estaban buscando estaba mucho más cerca de lo que imaginaban.
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Dirigida por Dave Green y protagonizada por John Cena, Will Forte, Lana Condor y Tone Bell, llega una nueva película centrada en el Coyote, uno de los personajes más queridos de los Looney Tunes.
Después de décadas fallando en atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes. En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto para siempre.
Jacob Elordi vuelve a la cartelera de Rosario tras el estreno de "Cumbres borrascosas", esta vez como protagonista de "La guerra de los últimos", un drama postapocalíptico dirigido por Ridley Scott.
La película cuenta la historia de Hig, un joven piloto que sobrevive en un mundo devastado junto a Bangley, un militar experto en supervivencia. En aquel planeta postapocalíptico esta dupla construyó un refugio aislado y eficiente, donde intentan mantenerse a salvo de los peligros de un mundo que ya no es el que conocían.
Pero todo cambia cuando Hig intercepta una misteriosa transmisión de radio. Convencido de que puede ser una señal de vida y una oportunidad para recuperar algo de la humanidad que creía perdida, decide abandonar la seguridad del refugio y aventurarse en lo desconocido.
El elenco se completa con Margaret Qualley, Allison Janney, Benedict Wong y Guy Pearce.
Un vuelo de Los Ángeles a Shanghái sufre una falla catastrófica y termina en un aterrizaje forzoso en medio del océano. Los sobrevivientes quedan atrapados entre los restos del avión, mientras una manada de tiburones, atraída por el caos, comienza a rodearlos. Con el tiempo en contra y el fuselaje hundiéndose, deberán enfrentarse a sus peores miedos y tomar una decisión imposible: arriesgarlo todo en el mar o morir dentro del avión.
Una nueva película argentina llega a la cartelera de Rosario, protagonizada por Lorena Vega, que viene de destacarse en "El barro" y "Envidiosa", y Paula Manzone.
Lu & Pau cuenta la historia de Jessi, una mujer que está a punto de ir presa por diez años. Para evitarlo, Lu, su hermana, y Pau, su mejor amiga, idean un plan insólito: asaltar tres financieras en un solo día para conseguir los dólares y sobornar al fiscal.
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Tras 25 años de su estreno, "Harry Potter y la piedra filosofal" vuelve a los cines de Rosario.
Dirigida por Chris Columbus y protagonizada por Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, la primera película de la saga regresa a la pantalla grande para que los rosarinos puedan volver a disfrutar de este clásico del cine. La historia sigue a Harry Potter, un niño huérfano que ingresa a una escuela de magia y hechicería, donde descubre la verdad sobre sí mismo, su familia y el terrible mal que acecha al mundo mágico.
A la par de los estrenos que desembarcaron el 27 de agosto, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.
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A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.
Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:
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Un delincuente en auto acribilló a Juan José Gómez, vinculado con Pillín Bracamonte. El año anterior había sido imputado por simular una balacera mafiosa