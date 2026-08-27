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Central: Almirón atraviesa la tormenta que tenía al frente y despejó algunos nubarrones

El DT canalla, que inició el semestre muy cuestionado, fue sorteando etapas, con contratiempos, pero con desafíos importantes por venir

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

27 de agosto 2026 · 06:00hs
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El Central de Jorge Almirón se quedó afuera de la Libertadores

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Central de Jorge Almirón se quedó afuera de la Libertadores, pero pronto afrontará el clásico y le apunta a varios objetivos.

Los momentos de un equipo van alternando los estados de ánimo y por eso en el mundo del fútbol es muy sencillo pasar de la alegría a la tristeza o viceversa en cuestión de minutos. Es suficiente que, como suele decirse, una pelota pegue en el palo y entre o se vaya afuera. Y ese péndulo emocional influye sobre las sensaciones sobre determinadas personas. La situación por la que viene transitando Jorge Almirón en Central quizá sea un buen ejemplo.

Almirón es hoy un personaje dentro del mundo Central. Vive el día a día, pero sobre todo lo que tiene que ver con el sostén que le den los hinchas. Porque si hay algo claro es que desde la dirigencia ya hubo un mensaje muy fuerte apenas finalizado el primer semestre deportivo, cuando el presidente Gonzalo Belloso salió a bancarlo públicamente en una conferencia de prensa, después de la eliminación en Copa Argentina, el momento más crítico.

No se trata de poner la figura de Almirón en un camino de cornisa, en el que un paso en dirección incorrecta puede llevar a un destino no deseado. Lo que se intenta explicar es cómo se fue alterando el semblante en Arroyito respecto al entrenador.

Una relación con grietas

A esta altura hay una sensación que parece estar lo suficientemente clara y es que la relación del hincha con el técnico tiene grietas por todos lados y pinta de difícil resolución. ¿Es posible que ello suceda? Sí, si se cumplen algunos requisitos indispensables.

>>Leer más: Central: los puestos en los que Almirón podría meter mano para el partido con Gimnasia

En ese contexto de reproches constantes, Almirón va totalmente convencido, buscando que cada partido se transforme en un escalón que el equipo pueda subir.

Tras la eliminación en Copa Argentina, Gonzalo Belloso salió a bancar públicamente a Jorge Almirón como técnico de Central.

Tras la eliminación en Copa Argentina, Gonzalo Belloso salió a bancar públicamente a Jorge Almirón como técnico de Central.

Cuando comenzó el semestre, el entrenador arrancó menos diez, prácticamente con la obligación de tener que demostrar que era capaz de revertir todo lo malo que se había en el cierre de aquella primera mitad del año. Arrancó con el agua hasta el cuello.

Un mal inicio del Canalla

La derrota en el primer partido del Clausura, ante Belgrano, no lo ayudó demasiado. Tampoco el empate posterior, frente a Racing. Fue el momento de mayor tensión en esta segunda mitad del año, con la llave de octavos de final de la Copa Libertadores cada vez más cerca. La excursión al Monumental para enfrentar a River pintaba casi como una odisea. En ese momento no había prácticamente nadie que no pensara que, independientemente del resultado contra River, su verdadera prueba de fuego iba a estar en el cruce con Corinthians. Llegó la primera bocanada de oxígeno para Almirón.

>>Leer más: Central y una levantada que pudo tener un premio mayor

Bajó la tensión en el ambiente, sin dudas. Lo que no se modificó fue el sentimiento popular, al menos el que les compete a aquellos que van al Gigante cada partido. Fue evidente el descontento en el partido ante Aldosivi, cuando la voz del estadio lo nombró. Otro triunfo, un poquito más de plafón, ya en la previa del partido de ida por la Copa.

Almirón, en uno de los partidos que Central disputó en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Almirón, en uno de los partidos que Central disputó en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La sensación de que la llave copera era un ultimátum comenzó a perder algo de sustento. Los dos partidos frente a Corinthians dispararon sentimientos contradictorios. Futbolísticamente, Central fue superior al equipo brasileño, pero lo que quedó fue la eliminación del Canalla. Hubo cuestionamientos hacia el DT por la frustración, pero también los hubo hacia el equipo y sobre jugadores muy puntuales por cuestiones que sucedieron específicamente dentro del rectángulo de juego. También hacia la dirigencia, por lo que se consideró un flaco mercado de pases. Conclusión: esa llave que pintaba un antes y un después en la vida del técnico no quedó reflejada como tal. La lupa por parte de los hinchas sobre Almirón siguió, pero ya en un contexto diferente. Muchos entendieron que había objetivos importantes por los que ir.

>>Leer más: El uno x uno de Central: Di María, el capitán que volvió a tomar la lanza del equipo

Los objetivos de aquí en más

Uno de esos objetivos es sin dudas el clásico que se vendrá en poco más de una semana. Después llegará la Supercopa Internacional contra Estudiantes y en el mientras tanto la pelea por el Clausura y, fundamentalmente, la búsqueda del primer puesto en la tabla anual, en la que el Canalla está bien posicionado.

Esta vida de Almirón en Central parece ir viviendo el día a día, con las fluctuaciones que se van generando de acuerdo a los resultados. Hay una sensación dominante de fractura en la relación, que sólo podría ser superada con la aparición de algún título en el medio. Por lo pronto, y sin saber lo que le deparará el destino al Canalla de aquí al final de la temporada, Almirón sigue volando en medio de una tormenta en la que ya muchos nubarrones quedaron atrás.

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