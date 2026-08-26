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Dolly Parton dejó un inmenso legado de música, solidaridad y filantropía

La recientemente fallecida reina de la música country hizo innumerables donaciones, muchas de ellas sin difundir públicamente

26 de agosto 2026 · 22:27hs
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Dolly Parton dejó un inmenso legado de música, solidaridad y filantropía

Dolly Parton fue y seguirá siendo una leyenda en Estados Unidos, donde el country es uno de los principales géneros de la música popular. Muchos artistas que se dedican a este tipo de música son muy populares en el país, pero la Reina del Country no solamente tuvo carisma y virtudes musicales para sobresalir, sino que también estuvo siempre al lado de los que más lo necesitaban. La artista fue muy generosa con escuelas, bibliotecas, hospitales, damnificados por catástrofes naturales y, probablemente, muchos ciudadanos anónimos que recibieron grandes ayudas económicas lejos de las cámaras y las redes sociales, ya que Parton también acostumbraba hacer donaciones en secreto.

“Yo simplemente doy desde el corazón. Nunca sé qué voy a hacer ni por qué lo voy a hacer. Solo veo una necesidad y, si puedo cubrirla, entonces lo haré”, dijo en un discurso de 2022, cuando le entregaron la Medalla Carnegie de Filantropía.

>> Leer más: Murió Dolly Parton, la legendaria reina de la música country

Semanas después de que el huracán Helene devastara el sur de Estados Unidos en 2024, Dolly Parton viajó a su Tennessee natal, que había sufrido grandes inundaciones. Cantó "Jolene", dijo que su intención era juntarse con todo el mundo “para reparar estos corazones rotos” y donó un millón de dólares.

La cantante, que falleció el martes a los 80 años, será recordada como una notable artista, de buen humor, gran corazón y generosidad que muchas veces apostó por la solidaridad para mejorar las comunidades en su Estado natal y más allá.

La Biblioteca del Congreso calificó a Parton como una “titán de la alfabetización infantil” por los millones de libros gratuitos que entrega cada mes a través de su Imagination Library. También es muy conocida la donación de un millón de dólares que hizo al Centro Médico de la Universidad Vanderbilt para ayudar a desarrollar la vacuna contra el Covid-19 de Moderna. Hace poco donó una suma secreta al Hospital Infantil Dolly Parton, una institución sin fines de lucro.

Solidaridad en silencio

En los últimos años los fanáticos descubrieron que Parton no solamente tenía esa faceta filantrópica pública sino que además ejercía la solidaridad en silencio. Investigadores en internet se dieron cuenta de que durante mucho tiempo había pagado los uniformes de las bandas de muchas escuelas secundarias de Tennessee. También usó las regalías de “I Will Always Love You” para comprar un centro comercial de pequeñas tiendas en Nashville y así apoyar a un vecindario negro de los alrededores. Y quizás hubo más donaciones que no se conocieron.

"Mágica", la definió Stacia West, investigadora y profesora de la Universidad de Tennessee, que recordó que Parton entregó mil dólares mensuales durante medio año a las familias que perdieron sus hogares en los incendios de 2016 que arrasaron el condado de Sevier, Tennessee. “Lo que realmente perdura es su creencia en la bondad de las personas y su capacidad para aplicar eso a problemas que parecen difíciles”, dijo West.

Libros gratis para millones

También recordó que Parton fue muy pragmática para incentivar la lectura en los niños: decidió enviar libros por correo directamente a la casa de quienes se inscribían en Imagination Library. Chicos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda y Australia recibieron más de 330 millones de libros desde que comenzó el programa.

“Su generosidad y espíritu desinteresado dejan un legado que vivirá por generaciones”, sostuvo Fran DeWine, primera dama de Ohio, Estado donde un millón de chicos recibieron 28 millones de libros donados por Dolly Parton.

La familia de la cantante pidió que, en lugar de flores, se hicieran donaciones a Imagination Library.

“Por supuesto, siempre seré una cantante y compositora. Pero solo espero que la gente diga que era una buena chica del campo, que se esforzó mucho, trabajó duro e intentó hacer del mundo un lugar mejor e intentó hacer feliz a la gente”, dijo alguna vez la Reina del Country.

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