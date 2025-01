Escandalosa separación: el marido de Ingrid Grudke le fue infiel con su sobrina

La palabra de Ingrid Grudke

En una entrevista con Karina Mazzocco en “A la tarde”, la modelo dio detalles de la separación. Según comentó, se enteró de la infidelidad de su esposo con la joven de 26 años, hace tres meses. “Le di todas las oportunidades, le pregunté qué sentía, si la amaba, qué pasaba, y me negó todo. Pero el rumor era muy grande. Hasta que una amiga se animó a contarme”, declaró al modelo.

Después contó que confirmó el engaño con sus propios ojos: “Aparecieron pruebas, vi imágenes que no me voy a olvidar nunca, de ellos abrazándose y besándose en el ascensor de mi edificio. Se besaban mientras yo estaba en otra habitación. No fue un desliz, sino que ocurrió por mucho tiempo”, aclaró Grudke.

Luego comentó que lo sintió como una doble traición, ya que la ex esposa de su sobrino trabajaba con ellos y tenía un trato sumamente familiar con Ingrid. De hecho, fue la propia modelo la encargada de elegir el vestido de novia que la joven usó para casarse con su sobrino. “Fue muy fuerte porque yo quería mucho también a la novia de mi sobrino, se los veía felices. Entonces una doble traición y una desilusión de mi parte por haber amado tanto a una persona que me estafó emocionalmente. Confiaba en él, creía en él y me lastimó a mí y a mi sobrino”, detalló Grudke.

Embed

Los chats íntimos entre la sobrina y el marido de Ingrid Grudke

Días después de conocerse la noticia, se revelaron chats entre el empresario marplatense y la sobrina política de Ingrid en los que se confirma la infidelidad.

“Y si me levanto y te chapo y ya”, le escribió Colantonio a Andrea. “¿Y que se vaya todo a la mier... decís?”, le respondió ella. Según reveló un panelista en el programa de Mazzocco, estos chats se desarrollaban mientras la modelo se encontraba en la habitación de al lado.

“Te amo sabes? Me da cosita en la panza”, le confesó el empresario a Andrea. “Cuando me di cuenta que no te había llegado y que estabas mostrándole el celular a Ingrid casi me infarto”, le escribió ella. “Me quería ir con vos. Te amo. Es tan lindo cruzarte… Solo te vi y me cambio el cuerpo”, le escribió más tarde Martin a la sobrina de Grudke.

Embed Ingrid Grudke: LOS CHATS que demuestran el engaño



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/iDb5ZJCE0u — América TV (@AmericaTV) January 6, 2025

¿Quién es la sobrina de Ingrid Grudke?

Andrea Miranda era la esposa de Santiago, el hijo de la hermana de Ingrid Grudke. Andrea trabajaba en los locales del empresario e incluso en 2023, la joven llego a ocupar un puesto de alta responsabilidad en la empresa de Colantonio. En las últimas horas se filtró una foto de la joven involucrada.

la sobrina de ingrid.jpeg Andrea Miranda la sobrina de Ingrid Grudke

>>Leer más: ¿Confirmado? Las últimas pistas del romance entre Tini y Young Miko